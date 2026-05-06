В Челно-Вершинском районе горела сухая трава на площади 300 квадратных метров

5 мая в 16:44 в пожарно-спасательный отряд поступило сообщение о том, что в 4 километрах от села Краснояриха горит сухая трава.

На место пожара были направлены силы и средства 112 Части 42 Отряда, а также добровольная пожарная команда села Краснояриха.

По прибытии было установлено, что площадь горения составляет 300 квадратных метров.

Оперативно на тушение был подан 1 ствол «Б».

Локализация пожара была объявлена в 17:17, ликвидация открытого горения в 17:20 и полная ликвидация пожара зафиксирована в 17:46.

Причины пожара устанавливаются.

Государственное казённое учреждение Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» обращается к жителям региона: сухая растительность — серьёзная угроза возникновения пожара. Огонь может вспыхнуть от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички.

При обнаружении природного возгорания немедленно сообщите по телефонам «101» или «112».