В Самарском регионе полицейские пресекли деятельность наркодилера

От сотрудников УФСБ России по объединениям Дальней и Военно-транспортной авиации к оперативникам отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Сызранское» поступила информация о причастности мужчины 1988 года рождения к организации незаконного оборота наркотических средств на территории Самарского региона. В ходе проверки указанные сведения подтвердились, злоумышленника задержали на территории Сызрани.

При осмотре одежды и предметов, находившихся при задержанном, в присутствии понятых, полицейские изъяли свёртки, хранившиеся в сумке, в которых находился 31 грамм метилэфедрона. Также оперативники изъяли расфасованный наркотик синтетического производства, массой 300 граммов, хранившийся в салоне автомобиля, на котором передвигался мужчина.

При проведении неотложных по решению суда обысковых мероприятий в гараже обвиняемого, сызранские полицейские изъяли пакет с расфасованными наркотиками синтетического происхождения, общей массой около 1,5 килограмма.

Кроме этого, полицейские нашли у задержанного телефон, в котором обнаружили фотографии с координатами тайника-закладки в г. Тольятти, которые злоумышленник отправил заказчику. Выехав на место, по указанным в телефоне данным, оперативники обнаружили и изъяли тайник, замаскированный у дерева с 500 граммами мефедрона.

По данным сотрудников органов внутренних дел, 38-летний житель города Тольятти ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался. В ходе опроса он пояснил, что осуществляя преподавательскую деятельность, увидев в сети Интернет объявление о «легком» заработке, согласился распространять на территории региона запрещенные вещества.

По данным предварительного следствия, тольяттинец осуществлял незаконный оборот наркотиков на территории городов Тольятти и Сызрани, в период с июня по август 2025 года.

Следственным Управлением МУ МВД России «Сызранское» 38-летнему фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, шести эпизодов по ч. 3 ст. 30, ст. ч. 4 228.1 УК РФ, двух эпизодов по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Уголовные дела, состоящее из пяти томов, соединены в одно производство, расследованы и направлены в суд для принятия решения по существу. Сызранский городской суд доказательства, собранные сотрудниками территориального органа внутренних дел, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора и назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, по решению суда конфискованы в доход государства автомобиль марки Datsunon и два мобильных телефона, которые тольяттинец использовал при совершении своей преступной деятельности. Приговор суда вступил в законную силу.