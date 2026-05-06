В Самарском регионе полицейские пресекли деятельность наркодилера
В России могут ввести заградительную пошлину на мебель из-за рубежа
Самарцы собираются потратить на товары для отдыха в среднем 31 000 рублей
В Промышленном районе областного центра водитель упал на проезжую часть с электросамоката
В Ставропольском районе в ДТП пострадали водители 62 и 72 лет
В Самарской области два пожара остановили на подступах к лесному фонду
В Челно-Вершинском районе горела сухая трава на площади 300 квадратных метров
6 мая Самара встретит «Огонь памяти» накануне Дня Победы
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
«Диалоги с героями»: в «Южном городе» прошла патриотическая встреча с героями нашего времени
Самарский зоопарк проведет тематический день, посвященный африканскому льву
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарском регионе полицейские пресекли деятельность наркодилера

От сотрудников УФСБ России по объединениям Дальней и Военно-транспортной авиации к оперативникам отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Сызранское» поступила информация о причастности мужчины 1988 года рождения к организации незаконного оборота наркотических средств на территории Самарского региона. В ходе проверки указанные сведения подтвердились, злоумышленника задержали на территории Сызрани.

При осмотре одежды и предметов, находившихся при задержанном, в присутствии понятых, полицейские изъяли свёртки, хранившиеся в сумке, в которых находился 31 грамм метилэфедрона. Также оперативники изъяли расфасованный наркотик синтетического производства, массой 300 граммов, хранившийся в салоне автомобиля, на котором передвигался мужчина.

При проведении неотложных по решению суда обысковых мероприятий в гараже обвиняемого, сызранские полицейские изъяли пакет с расфасованными наркотиками синтетического происхождения, общей массой около 1,5 килограмма.

Кроме этого, полицейские нашли у задержанного телефон, в котором обнаружили фотографии с координатами тайника-закладки в г. Тольятти, которые злоумышленник отправил заказчику. Выехав на место, по указанным в телефоне данным, оперативники обнаружили и изъяли тайник, замаскированный у дерева с 500 граммами мефедрона.

По данным сотрудников органов внутренних дел, 38-летний житель города Тольятти ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался. В ходе опроса он пояснил, что осуществляя преподавательскую деятельность, увидев в сети Интернет объявление о «легком» заработке, согласился распространять на территории региона запрещенные вещества.

По данным предварительного следствия, тольяттинец осуществлял незаконный оборот наркотиков на территории городов Тольятти и Сызрани, в период с июня по август 2025 года.

Следственным Управлением МУ МВД России «Сызранское» 38-летнему фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, шести эпизодов по ч. 3 ст. 30, ст. ч. 4 228.1 УК РФ, двух эпизодов по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Уголовные дела, состоящее из пяти томов, соединены в одно производство, расследованы и направлены в суд для принятия решения по существу. Сызранский городской суд доказательства, собранные сотрудниками территориального органа внутренних дел, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора и назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, по решению суда конфискованы в доход государства автомобиль марки Datsunon и два мобильных телефона, которые тольяттинец использовал при совершении своей преступной деятельности. Приговор суда вступил в законную силу.

Теги: Стоп Наркотик

Новости по теме
Взаимодействие Росгвардии и полиции: удалось оперативно предотвратить распространение наркотиков в Жигулёвске
03 мая 2026, 11:19
Взаимодействие Росгвардии и полиции: удалось оперативно предотвратить распространение наркотиков в Жигулёвске
Начальник территориального отдела МВД поблагодарил сотрудников Росгвардии за помощь в задержании подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Происшествия
Две жительницы Тольятти пытались сделать тайники-закладки запрещённых веществ в соседнем городе
29 апреля 2026, 11:27
Две жительницы Тольятти пытались сделать тайники-закладки запрещённых веществ в соседнем городе
В экспертно-криминалистическом центре У МВД России по г. Тольятти специалисты определили, что представленное на экспертизу вещество является наркотиком... Криминал
В Тольятти после погони патрульные задержали женщину с наркотиками
28 апреля 2026, 11:14
В Тольятти после погони патрульные задержали женщину с наркотиками
Как пояснила полицейским ранее не судимая безработная местная жительница 1993 года рождения, наркотик она приобрела через сеть Интернет для собственного... Происшествия
В центре внимания
В центре Самары 8 и 9 мая ограничат движение транспорта
6 мая 2026  10:17
В центре Самары 8 и 9 мая ограничат движение транспорта
Все «Львята» - уже в Самаре!
6 мая 2026  10:02
Все «Львята» - уже в Самаре!
9 мая в областной столице состоится Парад Победы. В этом году по площади Куйбышева пройдет только пешая колонна военнослужащих, Волжских казаков, сотрудников правоохранительных органов и студентов военных кафедр.
5 мая 2026  20:32
В регионе пройдут торжественные мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с Героями Социалистического Труда, ветеранами и представителями трудовых династий Самарской области. Мероприятие, приуроченное к Празднику Весны и Труда, прошло в Самарском академическом театре оперы и балета и
5 мая 2026  18:11
Вячеслав Федорищев встретился с Героями Социалистического Труда, ветеранами и представителями трудовых династий
Самарцев предупреждают о возможном ограничении мобильного интернета 9 мая
5 мая 2026  13:54
Самарцев предупреждают о возможном ограничении мобильного интернета 9 мая
