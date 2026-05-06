Жители Самары готовы потратить на велосипед в среднем 30 000 рублей

Специалисты Авито проанализировали продажи велосипедов и узнали у жителей Самары, как часто и для чего они катаются на велосипедах. Выяснилось, что большинство выходят на велопрогулки ради удовольствия. Потратить на велотранспорт опрошенные готовы в среднем 30 000 рублей.

Как часто и для чего катаются

8 из 10 жителей Самары катаются на велосипеде. Из них 16% делают это почти каждый день — в основном это молодежь 18-24 лет (26%). Еще 12% катаются несколько раз в неделю, 21% — пару раз в месяц, а 28% — несколько раз за сезон. Но в среднем это около 35 раз за теплый сезон.

В основном опрошенные катаются просто ради удовольствия, без определенной цели (44%), либо выбирают велосипед в качестве альтернативы прогулке (19%). Еще 10% используют его для поездок по делам, 8% — для спорта или тренировок.

Большинство жителей Самары научили кататься на велосипеде родители (49%) родители, причем в основном именно папа. Самостоятельно начали кататься 21% — в основном это представители старших поколений, опрошенные 55 и более лет (50%). А 9% научили другие родственники.

Сколько готовы потратить и как изменились продажи

В среднем на покупку велосипеда жители Самары готовы потратить 30 000 рублей. Однако 23% стремились бы уложиться в сумму до 10 000 рублей. 33% не против потратить от 10 000 до 30 000 рублей, 37% — от 30 000 до 60 000 рублей, а 8% — еще больше. В основном это молодежь 18-24 лет.

Продажи велосипедов за последний месяц на Авито в Самаре выросли на 75%. В основном на платформе покупают велосипеды «с рук» — на них приходится 63% от всех продаж. В среднем они обходятся почти на 40% дешевле, чем новые.

Наибольшая доля продаж приходится на детские велосипеды (30%). В марте их стали покупать в 2,5 раза чаще, чем в феврале. Средняя цена составила 5 000 рублей. На втором месте — горные велосипеды с долей 20%. Их продажи за аналогичный период времени выросли в два раза. В среднем их покупали за 17 000 рублей.

На третьем месте — городские велосипеды с долей 8%. Их стали покупать чаще на 45%, а средняя цена составила 14 000 рублей. Далее следуют шоссейные велосипеды — на них пришлось 3% продаж, рост продаж составил 58%. Средняя цена — 33 000 рублей. Топ-5 замыкают ВМХ с долей 1%. Их за месяц стали покупать чаще на 44%, в среднем за 14 000 рублей.