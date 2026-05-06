8 мая Самарский литературно-мемориальный музей имени М. Горького приглашает жителей и гостей города на мероприятия, посвященные 81-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Самарский музей имени М. Горького приглашает на мероприятия ко Дню Победы
День открытых дверей «Школы муниципального депутата» прошёл на базе Университета «МИР» при поддержке партпроекта «Предпринимательство» в Самарской области.
В Самаре ждут новый сезон «Школы муниципального депутата»
В Самарской области продолжается акция «Стена памяти» – один из форматов Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России».
«Стены памяти» открываются по всей Самарской области
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. В период с 7 по 10 мая 2026 местами в Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс.
В Самарской области с 7 по 10 мая ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс
Ко Дню радио Билайн собрал привычные слова, которые для профессионалов имеют другое значение.
Соты, сайты и пакеты: как знакомые слова помогают улучшать качество связи
Крановщика судят за гибель рабочего на стройке в центре Самары
Футбольные муралы в Самаре засияют яркими красками
Пробег, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялся в Челно-Вершинском районе
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
«Диалоги с героями»: в «Южном городе» прошла патриотическая встреча с героями нашего времени
Самарский зоопарк проведет тематический день, посвященный африканскому льву
Жители Самары готовы потратить на велосипед в среднем 30 000 рублей

Специалисты Авито проанализировали продажи велосипедов и узнали у жителей Самары, как часто и для чего они катаются на велосипедах. Выяснилось, что большинство выходят на велопрогулки ради удовольствия. Потратить на велотранспорт опрошенные готовы в среднем 30 000 рублей.

Как часто и для чего катаются

8 из 10 жителей Самары катаются на велосипеде. Из них 16% делают это почти каждый день — в основном это молодежь 18-24 лет (26%). Еще 12% катаются несколько раз в неделю, 21% — пару раз в месяц, а 28% — несколько раз за сезон. Но в среднем это около 35 раз за теплый сезон.

В основном опрошенные катаются просто ради удовольствия, без определенной цели (44%), либо выбирают велосипед в качестве альтернативы прогулке (19%). Еще 10% используют его для поездок по делам, 8% — для спорта или тренировок.

Большинство жителей Самары научили кататься на велосипеде родители (49%) родители, причем в основном именно папа. Самостоятельно начали кататься 21% — в основном это представители старших поколений, опрошенные 55 и более лет (50%). А 9% научили другие родственники.

Сколько готовы потратить и как изменились продажи

В среднем на покупку велосипеда жители Самары готовы потратить 30 000 рублей. Однако 23% стремились бы уложиться в сумму до 10 000 рублей. 33% не против потратить от 10 000 до 30 000 рублей, 37% — от 30 000 до 60 000 рублей, а 8% — еще больше. В основном это молодежь 18-24 лет.

Продажи велосипедов за последний месяц на Авито в Самаре выросли на 75%. В основном на платформе покупают велосипеды «с рук» — на них приходится 63% от всех продаж. В среднем они обходятся почти на 40% дешевле, чем новые.

Наибольшая доля продаж приходится на детские велосипеды (30%). В марте их стали покупать в 2,5 раза чаще, чем в феврале. Средняя цена составила 5 000 рублей. На втором месте — горные велосипеды с долей 20%. Их продажи за аналогичный период времени выросли в два раза. В среднем их покупали за 17 000 рублей.

На третьем месте — городские велосипеды с долей 8%. Их стали покупать чаще на 45%, а средняя цена составила 14 000 рублей. Далее следуют шоссейные велосипеды — на них пришлось 3% продаж, рост продаж составил 58%. Средняя цена — 33 000 рублей. Топ-5 замыкают ВМХ с долей 1%. Их за месяц стали покупать чаще на 44%, в среднем за 14 000 рублей.

Праздничную светомузыкальную программу запустят на фонтане «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» 9 мая в Самаре
6 мая 2026  13:25
Праздничную светомузыкальную программу запустят на фонтане «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» 9 мая в Самаре
В центре Самары 8 и 9 мая ограничат движение транспорта
6 мая 2026  10:17
В центре Самары 8 и 9 мая ограничат движение транспорта
Все «Львята» - уже в Самаре!
6 мая 2026  10:02
Все «Львята» - уже в Самаре!
9 мая в областной столице состоится Парад Победы. В этом году по площади Куйбышева пройдет только пешая колонна военнослужащих, Волжских казаков, сотрудников правоохранительных органов и студентов военных кафедр.
5 мая 2026  20:32
В регионе пройдут торжественные мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с Героями Социалистического Труда, ветеранами и представителями трудовых династий Самарской области. Мероприятие, приуроченное к Празднику Весны и Труда, прошло в Самарском академическом театре оперы и балета и
5 мая 2026  18:11
Вячеслав Федорищев встретился с Героями Социалистического Труда, ветеранами и представителями трудовых династий
