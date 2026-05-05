Вячеслав Федорищев встретился с Героями Социалистического Труда, ветеранами и представителями трудовых династий

Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с Героями Социалистического Труда, ветеранами и представителями трудовых династий Самарской области. Мероприятие, приуроченное к Празднику Весны и Труда, прошло в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича.

Глава региона поздравил собравшихся с первомайскими праздниками и выразил благодарность за их вклад в развитие региона.

«Самое главное – большое спасибо тем, кто своим примером показывает, что такое настоящее призвание, настоящая трудовая деятельность. У нас в регионе большое количество выдающихся людей, талантов. Каждый здесь присутствующий – это целая история», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Участники встречи поделились своими воспоминаниями, рассказали о трудовых подвигах, обсудили вопросы передачи опыта молодежи, повышения престижа рабочих профессий и поддержки тех, кто ежедневным трудом создает будущее Самарской области и всей страны.

Среди почетных гостей – Максим Оводенко, Герой Социалистического Труда, Почетный гражданин Самарской области. «Все вы очень замечательные люди, которые многое сделали и еще сделаете», – сказал Максим Борисович и пожелал успехов и достойных дел.

Герой Социалистического Труда, заместитель генерального конструктора АО «РКЦ «Прогресс» Геннадий Аншаков, имеющий более чем полувековой стаж в космической отрасли, рассказал о разработках и достижениях отечественной космонавтики, напомнив, что в этом году исполнилось 65 лет со дня первого полета человека в космос – Юрия Гагарина.

«Первые две ступени ракеты были изготовлены здесь, в Самаре», – акцентировал он. Геннадий Петрович также сообщил о важном событии, которое состоялось накануне Первомая – с космодрома Байконур состоялся первый испытательный пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» и, по данным «Роскосмоса», первая и вторая ступени отработали штатно, макет полезной нагрузки выведен на расчетную траекторию.

«Нам удалось разработать ракету «Союз-5». Отправили ее на космодром Байконур. И вот в четверг состоялся первый запуск ракеты, – поделился он. – Понимаете, первый запуск ракеты такой сложный, где масса коопераций, прошел штатно».

В ходе встречи губернатор отметил: Николай Иванович Казаков тоже весь свой трудовой путь прошел на предприятии «Прогресс».

Высокого звания Героя Социалистического Труда он был удостоен за заслуги в создании и проведении испытаний многоразовой космической системы «Энергия-Буран».

«Пришел на завод после школы. Там еще работали участники войны. Они мне много чего передали, опыт. Освоил там специальности. Работал сборщиком – испытателем на многих изделиях», – вспоминает Николай Иванович.

Герой Соцтруда участвовал в подготовке двух запусков сверхтяжелой ракеты-носителя «Энергия»: с космическим аппаратом «Полюс» в 1987 году и с многоразовым космическим кораблем «Буран» в 1988-м. Работал с ракетами-носителями «Союз» на космодроме Байконур.

«Величие каждого человека – это служение людям, родной земле. Все 43 года я отдала сельскому хозяйству, животноводству. Моя трудовая и общественная деятельность прошла среди трудолюбивых, талантливых и очень терпеливых людей», – рассказала Герой Социалистического Труда Анна Воргодяева.

На встрече также присутствовал победитель конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» Алексей Шикида.

«Алексей Олегович представляет молодое поколение людей, которые уже сделали большие шаги – стал победителем конкурса профессионального мастерства», – отметил Вячеслав Федорищев.

В 2025 году Алексей Шикида занял первое место в региональном этапе конкурса в номинации «Второй старт» и второе – в федеральном. Заслуженную награду ему вручили в декабре в Государственном Кремлевском Дворце.

Алексей уже в сознательном возрасте сменил профессию, стал пожарным и в настоящее время трудится в должности начальника караула пожарно-спасательной части ГКУ Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям».

«Изначально выбрал ту профессию, с которой по итогу у меня не срослось: отучился на электромонтажника и через время искал себя, – признался он. – Не сразу подумал о пожарной охране, а когда устроился через центр занятости населения, влюбился в свою работу».

По словам Алексея, его пятилетний сын гордится отцом. «Дома мы с ним отрабатываем «тактические учения». Трудовая династия, я думаю, нам точно обеспечена», – заверил он.

Губернатор напомнил, что на минувшей неделе в День пожарной охраны пожарно-спасательным отрядам Самарской области были переданы 20 специализированных автомобилей, о поставке которых была достигнута договоренность с минским автозаводом в ходе визита делегации региона в Республику Беларусь.

«Это большое подспорье в нашей работе», – подчеркнул Алексей Шикида.

Стать основателем трудовой династии планирует и молодой педагог МБОУ Лицей «Престиж» – победитель профессионального конкурса «Учитель года в Самарской области – 2026» Станислава Яницкая.

На встрече она рассказала о своем пути в профессию и о растущем интересе школьников к биологии, что особенно важно в свете развития биоэкономики.

«На самом деле победа была очень неожиданная, потому что я ставила себе немного другую планку – хотела просто пройти в финал, – поделилась она. – Я первая в своей семье, кто выбрал такую профессию. Родители у меня – представители обычных рабочих профессий: отец – инженер, мама – швея».

По словам педагога, порядка 15 ее учеников намерены в этом году сдавать единый государственный экзамен по данному предмету.

«Сейчас у ребят расширяется спектр профессий, где нужна биология. Если раньше, как правило, акцент делали на предмете только те, кто поступал в медицинский университет, то сейчас – это и горный университет, и агротехническая промышленность, и педагогический вуз», – поделилась она.

Губернатор поддержал молодого учителя: «Вы выбрали перспективное направление – биология. Сейчас за биоэкономикой – будущее».

На встрече также присутствовали представители трудовой династии Намычкиных из села Майское Пестравского района – глава династии, дочь основателя Ольга Намычкина и внучка основателя Дарья Кузьмина.

«Династия наша началась с моей мамочки. В 1950 году она окончила Куйбышевский педагогический институт и приехала по направлению работать в село. Так и осталась здесь на всю жизнь. У нее в трудовой только одна запись – учитель в Майской школе», – вспоминает Ольга Викторовна.

По ее словам, династия включает 6 человек с общим педагогическим стажем более 210 лет в школе села Майское Пестравского района. На встрече она зачитала стихотворения собственного сочинения.

В ходе беседы Ольга Намычкина подчеркнула: «У нас разный возраст, абсолютно разные профессии, но нас всех объединяет одно: мы живем в нашей великой России. Россия – это все для нас».

Как отметил Вячеслав Федорищев, Самарская область всегда была «кузницей патриотического, сильного духом поколения». Во встрече с губернатором принял участие Герой России Денис Портнягин,который выполнял боевые задачи в Сирии и в рамках специальной военной операции.

«Еще в 2017 году стал Героем России, когда в Сирии в составе сил специальных операций выполнял боевые задачи. Потом продолжил свою военную деятельность в рамках специальной военной операции, – сказал глава региона. – И когда мы встретились в первый раз, дал очень много ценных предложений по обеспечению нашей безопасности в небе».

Участниками встречи также стали народный артист РФ, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Владимир Гальченко, заслуженный работник социальной защиты РФ Лидия Катина, советский футболист, мастер спорта СССР Валерьян Панфилов, председатель Самарской областной общественной организации «Ассоциация ветеранов – медицинских работников Самарской области», заслуженный врач РФ Валентина Бровченко.

«Благодарен вам всем за то, что вы своим примером показываете, что такое быть настоящим патриотом. Огромное вам спасибо», – сказал в завершение встречи Вячеслав Федорищев.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

4 мая на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев поднял вопрос о ситуации с обеспечением надлежащего температурного режима в социальных учреждениях.
Вячеслав Федорищев поручил провести работу по предупреждению случаев отключения газа в МКД
4 мая на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев поднял вопрос о ситуации с обеспечением надлежащего температурного режима в социальных учреждениях.
В понедельник, 4 мая, на оперативном совещании в областном правительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева подвели итоги начатой по поручению главы региона проверки работы администрации Ставропольского района.
На оперативном совещании с губернатором подвели итоги проверки работы администрации Ставропольского района
В понедельник, 4 мая, на оперативном совещании в областном правительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева подвели итоги начатой по поручению главы региона проверки работы администрации Ставропольского района.
Сегодня, 4 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одним из вопросов повестки обсудили градостроительную политику в Самарской области.
Вячеслав Федорищев поручил усилить работу в градостроительной сфере
Сегодня, 4 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одним из вопросов повестки обсудили градостроительную политику в Самарской области.
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с Героями Социалистического Труда, ветеранами и представителями трудовых династий Самарской области. Мероприятие, приуроченное к Празднику Весны и Труда, прошло в Самарском академическом театре оперы и балета и
Вячеслав Федорищев встретился с Героями Социалистического Труда, ветеранами и представителями трудовых династий
Самарцев предупреждают о возможном ограничении мобильного интернета 9 мая
Самарцев предупреждают о возможном ограничении мобильного интернета 9 мая
Парк растет: «ПК Транспортные системы» подвела итоги масштабной поставки в Самару
Парк растет: «ПК Транспортные системы» подвела итоги масштабной поставки в Самару
В Самарской области в ночь на 5 мая была объявлена ракетная опасность
В Самарской области в ночь на 5 мая была объявлена ракетная опасность
4 мая на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев поднял вопрос о ситуации с обеспечением надлежащего температурного режима в социальных учреждениях.
Вячеслав Федорищев поручил провести работу по предупреждению случаев отключения газа в МКД
