Состоялась премьера документального фильма «Учителя Победы»

6 мая в 11:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт традиционная встреча с юными читателями в преддверии празднования Дня Победы.
«Читаем детям о Великой Отечественной войне» в СОУНБ 
6 мая под аккомпанемент Академического симфонического оркестра Самарской филармонии Сергей Зыков исполнит популярные и любимые многими поколениями песни.
В Самарской филармонии музыкально-литературная программа «Письмо с фронта»
Сразу два возгорания на сопредельных с лесом территориях ликвидировали 4 и 5 мая самарские лесоводы и пожарные службы. Ни в одном из случаев огонь не перешел в лесной фонд.
Лесопожарные службы региона за сутки остановили два ландшафтных пожара
6 мая Самара встретит международную патриотическую акцию «Огонь памяти».
Самара встретит «Огонь памяти» накануне Дня Победы
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с Героями Социалистического Труда, ветеранами и представителями трудовых династий Самарской области. Мероприятие, приуроченное к Празднику Весны и Труда, прошло в Самарском академическом театре оперы и балета и
Вячеслав Федорищев встретился с Героями Социалистического Труда, ветеранами и представителями трудовых династий
В УФСИН России по Самарской области дан старт Чемпионату по многоборью кинологов среди учреждений уголовно-исполнительной системы региона.
В УФСИН СО стартовал Чемпионат по многоборью кинологов 
В образовательном центре «Южный город» состоялась встреча с героями нашего времени. Гостями учащихся 7–8 классов стали участники специальной военной операции.
«Диалоги с героями»: в «Южном городе» прошла патриотическая встреча с героями нашего времени
В преддверии Дня Победы в рамках Всероссийской акции «Стена Памяти» в минздраве СО открыт специальный стенд, на котором изображены портреты ветеранов Великой Отечественной войны – членов семей и родственников сотрудников ведомства.
Коллектив регионального минздрава присоединился к акции "Стена памяти"
«Диалоги с героями»: в «Южном городе» прошла патриотическая встреча с героями нашего времени
Самарский зоопарк проведет тематический день, посвященный африканскому льву
Лекция Вячеслава Вербового в Музее Эльдара Рязанова пройдет 9 мая
Состоялась премьера документального фильма «Учителя Победы»

Состоялась премьера документального фильма «Учителя Победы» о советниках директоров по воспитанию, в чьих семьях хранят и чтут истории времён Великой Отечественной войны, связанные с педагогами. Мероприятие приурочено к празднованию 81-й годовщины Великой Победы. 
Картина раскрывает настоящие, важные и трогательные истории педагогов, чья жизнь пришлась на 1941-1945 годы. Особую ценность проекту придаёт участие советников директоров по воспитанию в сборе исторических материалов и съёмках в фильме. В работу включились более 500 советников директоров по воспитанию по всей стране, в том числе жители Самарской области. Они поднимали архивы, изучали письма, фотографии, расспрашивали родных, чтобы по крупицам собрать сведения о своих близких – Учителях Победы. В основу фильма легли шесть реальных семейных историй о педагогах военного времени, рассказанных их потомками и продолжателями педагогических династий.
Организатором проекта выступил Российский детско-юношеский центр при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.
«Великая Победа ковалась не только нашими доблестными бойцами на фронте, в окопах, но и в тылу, который стал крепким, надёжным плечом и позволял воинам продвигаться вперёд, разбивая врага. Её ковали рабочие, научные деятели, а также дети, молодёжь. Никогда не забуду историю своего дедушки, юность которого пришлась на Великую Отечественную войну. Он воровал ключи от фашистских мотоциклов, лишь бы враги не могли пользоваться этой техникой для того, чтобы убивать наших земляков. Особое место в истории занимает тихий подвиг учителей, которые и в те страшные годы выполняли самую главную миссию – несмотря на оккупацию, несмотря на бомбёжки, они продолжали поддерживать детей, вести учебный, воспитательный процесс. И они ограждали своих учеников от того ужаса, который был вокруг. Эта кинокартина – дань памяти тем учителям, которые верили и своим трудом приближали Победу», – поделился директор Росдетцентра Александр Кудряшов.
 «Такие проекты важны для сохранения исторической памяти. Фильм напоминает, что в годы Великой Отечественной войны каждый находился на своём месте и ковал Победу. Учителям было непросто – голод, постоянные бомбардировки, но они не уходили от своей профессии, продолжая учить детей в тяжелейших условиях. Это нужно показывать, об этом нужно рассказывать молодёжи», – отметил Председатель Правления общероссийского движения детей и молодёжи «Движение Первых», Герой России Артур Орлов.
 «Как учитель в пятом поколении, я не могла пропустить подготовку к премьере фильма «Учителя Победы». Моя прапрабабушка, Аграфена Егоровна Зотова, была учителем в те самые страшные военные годы. Я выросла на её историях, которые передавались из уст в уста, и всегда думала, что знаю о той эпохе всё. Но подготовка материалов к фильму открыла мне новые грани. Что особенно ценно — фильм почти документален. Он основан на реальных дневниках, письмах, воспоминаниях. Я узнавала в этих лицах свою прапрабабушку: ту же тихую стойкость, ту же бескомпромиссную веру в то, что учение — это свет, который не погасить никакой войной. Этот фильм — не просто дань памяти. Это напоминание всем нам, нынешним учителям, о том, что наша профессия — это не просто работа. Это миссия, которую наши предки несли через огонь и холод. И теперь мы, пятое поколение, держим эту эстафету. Спасибо создателям за то, что сохранили эту правду»,- сказала Маргарита Головина, советник директора МБОУ школы №155 г. Самара.
«При подготовке материала, изучая биографию своего прадедушки, я и моя семья ещё раз убедились в том, насколько важно сохранять память о наших героях и защитниках. Организаторы этого уникального проекта дали нам возможность вернуться к своим корням, осознанно отнестись к истории своей семьи. Мы можем по праву гордиться мужеством и подвигами наших предков и передавать эту гордость следующим поколениям», - поделилась Ксения Карлова, советник директора ГБОУ СОШ с. Пестравка.
«Участие в работе над созданием документального фильма «Учителя Победы» стало для меня важным событием. Я предоставила в Росдетцентр семейные архивы о своём дедушке — участнике Великой Отечественной войны, и увидела, как бережно команда проекта отнеслась к каждой детали. Эта  работа – еще один способ сохранить живую память о героях для нынешних и будущих поколений. Благодарю Росдетцентр за возможность внести свой вклад в патриотическое воспитание молодёжи», - отметила Любовь Бирюкова, советник директора МБУ школы № 40 г. Тольятти
С 4 мая кинокартина доступна на онлайн-платформах Смотрим и Киносферум, а также опубликована в социальных сетях Министерства просвещения РФ и Росдетцентра. Кроме того, документальный фильм «Учителя Победы» войдёт в тематические материалы «Разговоров о важном», посвящённых памятной дате.

 

Фото: Росдетцентр https://disk.yandex.ru/d/crGVKoL8V8m-5w

