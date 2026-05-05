Самара встретит «Огонь памяти» накануне Дня Победы

6 мая Самара встретит международную патриотическую акцию «Огонь памяти». В преддверии Дня Победы представители регионального отделения Народного фронта доставят в областную столицу капсулу с частицей Вечного огня, зажженного у Могилы Неизвестного Солдата в Москве.



Капсулу с частицей Вечного огня встретят 6 мая в 9:52 на Железнодорожном вокзале - прибытие ожидается поездом № 016Й сообщением Москва — Самара. Затем 8 мая Огонь памяти торжественно зажгут у Стены памяти погибших в годы Великой Отечественной войны жителей в поселке 113 км в Куйбышевском районе. Планируется, что в мероприятии примут участие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, представители Ассоциации ветеранов СВО Самарской области, Народного Фронта, Юнармии и органов власти.



Отметим, что 7 мая Огонь памяти будет также зажжен у Мемориала в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной Войне в Тольятти.



Напомним, международная патриотическая акция «Огонь памяти» объединяет поколения вокруг идеи сохранения исторической правды и уважения к подвигу защитников Отечества. В 2025 году Огонь памяти был доставлен от стен Кремля в 21 страну мира и более 130 городов России. Общая протяженность маршрутов превысила 70 000 километров и охватила три континента. Частицы Вечного огня были переданы в Белоруссию, Болгарию, Замбию, Израиль, Индию, КНДР и Венесуэлу.

