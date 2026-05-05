В Самарской филармонии музыкально-литературная программа «Письмо с фронта»

6 мая под аккомпанемент Академического симфонического оркестра Самарской филармонии Сергей Зыков исполнит такие популярные и любимые многими поколениями песни, как «Смуглянка», «В лесу прифронтовом», «Вечер на рейде», «Два друга», «Темная ночь» и другие. Прозвучат и песни, которые не часто услышишь на филармонической сцене – «Возле города Кронштадта», «Моряк на коне», «Марш 55-й армии», «Плохо варит котелок», а также песня Б. Фомина на слова П. Германа «Письмо с фронта», давшая название концерту. (12+)

«Письмо с фронта» – музыкально-литературная программа, в которой прозвучат бесценные свидетельства истории войнысостоится - строки из солдатских писем, стихи о Великой Отечественной войне и песни, знакомые и почти забытые, искренние и задушевные.



Сергей Зыков - артист Петербург-концерта, лауреат международных конкурсов, - известен как обладатель прекрасного баритона, блистательный исполнитель романсов, военных, народных и казачьих песен. Его голос и невероятное обаяние покоряют публику раз и навсегда. Успех его концертов обеспечивается не только высоким вокальным мастерством и глубиной проникновения в суть исполняемых произведений, но и интересными по содержанию программами.

Фото: минкульт СО