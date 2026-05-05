В ГУ МВД СО подвели промежуточные итоги Всероссийского конкурса «Полицейский Дядя Степа»

В региональном главке МВД полицейские и общественники подвели промежуточные итоги Всероссийского конкурса «Полицейский Дядя Степа».

В ГУ МВД России по Самарской области конкурсной комиссией, в которую вошли: председатель Общественного совета при региональном главке Александр Шахов, представители Совета, а также начальник Отдела информации и общественный связей областного главка подполковник внутренней службы Ирина Тарпанова, подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа», посвященного в этом году единству народов.

Компетентное жюри выбирало призеров из множества работ присланных ребятами из разных уголков Самарской области.

Представленные поделки отличались высоким качеством исполнения и оригинальностью и вызвали искренний интерес у собравшихся, которые подчеркнули творческий подход и фантазию юных авторов.

Посредством голосования присутствующие выбрали лучшие поделки в трех возрастных категориях: 6-8, 7-9 и 9-11 лет, которые будут представлять Самарскую область на федеральном этапе конкурса.

Призовые места распределились следующим образом:

В категории 6-8 лет

1 место: Мирослава, 8 лет, г. Тольятти;

2 место: Стелла, 6 лет, Исаклинский район;

3 место: Анастасия, 6 лет, Борский район.

В категории 9-11 лет

1 место: Эльвира, 11 лет, г. Тольятти;

2 место: Стефанида, 10 лет, Клявлинский район;

3 место: Василиса, 9 лет, г. Жигулевск.

В категории 12-14 лет

1 место: Александра, 14 лет, Нефтегорский район;

2 место: Диана, 12 лет, Исаклинский район;

3 место разделили Алеся, 12 лет, Приволжский район и Анастасия, 13 лет, Хворостянский район.

Всех победителей ждут заслуженные награды, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО