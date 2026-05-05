Трое тольяттинцев обвиняются в неуплате налогов

В Тольятти завершено расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей, обвиняемых в уклонении от уплаты налогов и неправомерном обороте средств платежей.

СУ СКР СО завершено расследование уголовного дела в отношении генерального, коммерческого директоров и бенефициара коммерческой организации. В зависимости роли и степени участия каждого фигуранты обвиняются по статьям "Организация уклонения от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере", "Уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере" и "Неправомерный оборот средств платежей".



По версии следствия, в период с 2020 года по 2021 год фигуранты, действуя группой лиц по предварительному сговору, внесли в налоговые декларации ложные сведения о расходах компании, связанных с фиктивными хозяйственными операциями, что привело к уменьшению суммы налогов на общую сумму более 352 млн рублей.



В ходе предварительного расследования судом на имущество обвиняемого наложен арест в целях возмещения причиненного бюджету ущерба и обеспечения исполнения приговора в части возможных имущественных взысканий. В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-сужба СУ СКР СО.