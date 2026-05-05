Я нашел ошибку
Главные новости:
Правительство утвердило поправки, меняющие порядок проведения экзаменов на водительские права. Некоторые пункты обновленных правил начнут действовать с марта 2027 года.
РИА Новости: правительство утвердило новые правила проведения экзаменов на права
Как сообщили в пригородной пассажирской компании, с 12 мая 14 электричек региона изменят маршруты.
С 12 мая 2026 года продлеваются маршруты следования пригородных поездов
ОТБОЙ угрозы подлёта БПЛА к территории Самарской области.
ОТБОЙ опасности атаки БПЛА
В Тольятти завершено расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей, обвиняемых в уклонении от уплаты налогов и неправомерном обороте средств платежей.
Трое тольяттинцев обвиняются в неуплате налогов
В Самарской области действует режим «КОВЁР». Закрыто воздушное пространство на всех высотах.
На территории Самарской области объявлена угроза подлёта БПЛА
9 мая в областной столице состоится Парад Победы. В этом году по площади Куйбышева пройдет только пешая колонна военнослужащих, Волжских казаков, сотрудников правоохранительных органов и студентов военных кафедр.
В регионе пройдут торжественные мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
В региональном главке МВД полицейские и общественники подвели промежуточные итоги Всероссийского конкурса «Полицейский Дядя Степа».
В ГУ МВД СО подвели промежуточные итоги Всероссийского конкурса «Полицейский Дядя Степа»
6 мая в 11:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт традиционная встреча с юными читателями в преддверии празднования Дня Победы.
«Читаем детям о Великой Отечественной войне» в СОУНБ 
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.44
0.64
EUR 88.27
-0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Диалоги с героями»: в «Южном городе» прошла патриотическая встреча с героями нашего времени
Самарский зоопарк проведет тематический день, посвященный африканскому льву
Лекция Вячеслава Вербового в Музее Эльдара Рязанова пройдет 9 мая
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

РИА Новости: правительство утвердило новые правила проведения экзаменов на права

62
Правительство утвердило поправки, меняющие порядок проведения экзаменов на водительские права. Некоторые пункты обновленных правил начнут действовать с марта 2027 года.

Правительство утвердило поправки, изменяющие порядок проведения экзаменов на водительские права.

Как следует из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости, некоторые пункты обновленных правил начнут действовать с марта следующего года.

Так, практическое испытание теперь назначают не позднее 60 дней с момента сдачи теории. Раньше на это отводилось полгода. Если же кандидат не успеет сдать практику за шесть месяцев, ему назначат повторный теоретический экзамен, но не позднее 30 дней после их истечения. При этом сроки сдачи обоих экзаменов можно перенести, подав заявление в подразделение ГАИ.

Появились и новые основания для прекращения экзамена. Одним из них станет использование средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, электронно-вычислительной техники, справочных материалов и других средств хранения и передачи информации. По этой же причине могут аннулировать и результаты уже пройденного испытания. Следующую попытку в обоих случаях можно будет сделать только через год.

Помимо этого, с 1 марта 2027-го при подаче заявления о сдаче через "Госуслуги" можно будет не предоставлять медсправку, если заключение уже есть в ЕГИСЗ. Но если срок его действия истекает в период между подачей заявления и выдачей самих прав, это по-прежнему будет основанием для приостановки экзаменов и процедуры получения удостоверения.

Однако для ее возобновления не обязательно будет предоставлять новую справку — это станет возможно и после получения сведений о медзаключении, сформированном в едином электронном реестре.

 

Фото:   magnific.com

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
9 мая в областной столице состоится Парад Победы. В этом году по площади Куйбышева пройдет только пешая колонна военнослужащих, Волжских казаков, сотрудников правоохранительных органов и студентов военных кафедр.
5 мая 2026  20:32
В регионе пройдут торжественные мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
237
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с Героями Социалистического Труда, ветеранами и представителями трудовых династий Самарской области. Мероприятие, приуроченное к Празднику Весны и Труда, прошло в Самарском академическом театре оперы и балета и
5 мая 2026  18:11
Вячеслав Федорищев встретился с Героями Социалистического Труда, ветеранами и представителями трудовых династий
413
Самарцев предупреждают о возможном ограничении мобильного интернета 9 мая
5 мая 2026  13:54
Самарцев предупреждают о возможном ограничении мобильного интернета 9 мая
413
Парк растет: «ПК Транспортные системы» подвела итоги масштабной поставки в Самару
5 мая 2026  09:58
Парк растет: «ПК Транспортные системы» подвела итоги масштабной поставки в Самару
347
В Самарской области в ночь на 5 мая была объявлена ракетная опасность
5 мая 2026  09:26
В Самарской области в ночь на 5 мая была объявлена ракетная опасность
890
Весь список