РИА Новости: правительство утвердило новые правила проведения экзаменов на права

Правительство утвердило поправки, изменяющие порядок проведения экзаменов на водительские права.

Как следует из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости, некоторые пункты обновленных правил начнут действовать с марта следующего года.

Так, практическое испытание теперь назначают не позднее 60 дней с момента сдачи теории. Раньше на это отводилось полгода. Если же кандидат не успеет сдать практику за шесть месяцев, ему назначат повторный теоретический экзамен, но не позднее 30 дней после их истечения. При этом сроки сдачи обоих экзаменов можно перенести, подав заявление в подразделение ГАИ.

Появились и новые основания для прекращения экзамена. Одним из них станет использование средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, электронно-вычислительной техники, справочных материалов и других средств хранения и передачи информации. По этой же причине могут аннулировать и результаты уже пройденного испытания. Следующую попытку в обоих случаях можно будет сделать только через год.

Помимо этого, с 1 марта 2027-го при подаче заявления о сдаче через "Госуслуги" можно будет не предоставлять медсправку, если заключение уже есть в ЕГИСЗ. Но если срок его действия истекает в период между подачей заявления и выдачей самих прав, это по-прежнему будет основанием для приостановки экзаменов и процедуры получения удостоверения.

Однако для ее возобновления не обязательно будет предоставлять новую справку — это станет возможно и после получения сведений о медзаключении, сформированном в едином электронном реестре.

