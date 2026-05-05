Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области действует режим «КОВЁР». Закрыто воздушное пространство на всех высотах.
На территории Самарской области объявлена угроза подлёта БПЛА
9 мая в областной столице состоится Парад Победы. В этом году по площади Куйбышева пройдет только пешая колонна военнослужащих, Волжских казаков, сотрудников правоохранительных органов и студентов военных кафедр.
В регионе пройдут торжественные мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
В региональном главке МВД полицейские и общественники подвели промежуточные итоги Всероссийского конкурса «Полицейский Дядя Степа».
В ГУ МВД СО подвели промежуточные итоги Всероссийского конкурса «Полицейский Дядя Степа»
6 мая в 11:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт традиционная встреча с юными читателями в преддверии празднования Дня Победы.
«Читаем детям о Великой Отечественной войне» в СОУНБ 
6 мая под аккомпанемент Академического симфонического оркестра Самарской филармонии Сергей Зыков исполнит популярные и любимые многими поколениями песни.
В Самарской филармонии музыкально-литературная программа «Письмо с фронта»
Сразу два возгорания на сопредельных с лесом территориях ликвидировали 4 и 5 мая самарские лесоводы и пожарные службы. Ни в одном из случаев огонь не перешел в лесной фонд.
Лесопожарные службы региона за сутки остановили два ландшафтных пожара
6 мая Самара встретит международную патриотическую акцию «Огонь памяти».
Самара встретит «Огонь памяти» накануне Дня Победы
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с Героями Социалистического Труда, ветеранами и представителями трудовых династий Самарской области. Мероприятие, приуроченное к Празднику Весны и Труда, прошло в Самарском академическом театре оперы и балета и
Вячеслав Федорищев встретился с Героями Социалистического Труда, ветеранами и представителями трудовых династий
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.44
0.64
EUR 88.27
-0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Диалоги с героями»: в «Южном городе» прошла патриотическая встреча с героями нашего времени
Самарский зоопарк проведет тематический день, посвященный африканскому льву
Лекция Вячеслава Вербового в Музее Эльдара Рязанова пройдет 9 мая
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«Читаем детям о Великой Отечественной войне» в СОУНБ 

148
6 мая в 11:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт традиционная встреча с юными читателями в преддверии празднования Дня Победы.

6 мая в 11:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт традиционная встреча с юными читателями в преддверии празднования Дня Победы. В этом году гостям прочитают рассказ Виктора Драгунского «Арбузный переулок».

«Читаем детям о Великой Отечественной войне» – это ежегодная международная акция, которую проводит Самарская областная детская библиотека с 2010 года. В этот день по всей стране школьникам читают лучшие художественные произведения, посвящённые Великой Отечественной войне, после чего участники вместе обсуждают их содержание. В 2026 году приглашённым гостем в СОУНБ выступит Юлия Игоревна Пономаренко, член Союза театральных деятелей РФ, проректор Международной Академии Музыкальных Искусств, композитор, дирижёр и автор-исполнитель.

Задача гостя не просто прочитать текст, а сделать это так, чтобы даже самые юные слушатели поняли и в полной мере прочувствовали то, о чём говорит автор. У детей будет возможность обсудить услышанный рассказ, поделиться своими мыслями и впечатлениями. После обсуждения Юлия Игоревна проведёт для гостей увлекательный речевой тренинг. А также на встрече традиционно прозвучит музыкальная композиция в исполнении специалиста Центра поддержки и развития чтения СОУНБ Алёны Пичугиной.

О новых культурных событиях в СОУНБ можно узнать в сообществах нашей библиотеки «ВКонтакте».

6 мая 2026 года в 11:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж).

Вход свободный.

6+

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области действует режим «КОВЁР». Закрыто воздушное пространство на всех высотах.
05 мая 2026, 20:35
На территории Самарской области объявлена угроза подлёта БПЛА
В Самарской области действует режим «КОВЁР». Закрыто воздушное пространство на всех высотах.   Общество
118
9 мая в областной столице состоится Парад Победы. В этом году по площади Куйбышева пройдет только пешая колонна военнослужащих, Волжских казаков, сотрудников правоохранительных органов и студентов военных кафедр.
05 мая 2026, 20:32
В регионе пройдут торжественные мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
9 мая в областной столице состоится Парад Победы. В этом году по площади Куйбышева пройдет только пешая колонна военнослужащих, Волжских казаков, сотрудников... Общество
120
В региональном главке МВД полицейские и общественники подвели промежуточные итоги Всероссийского конкурса «Полицейский Дядя Степа».
05 мая 2026, 20:20
В ГУ МВД СО подвели промежуточные итоги Всероссийского конкурса «Полицейский Дядя Степа»
В региональном главке МВД полицейские и общественники подвели промежуточные итоги Всероссийского конкурса «Полицейский Дядя Степа» . Общество
100
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
9 мая в областной столице состоится Парад Победы. В этом году по площади Куйбышева пройдет только пешая колонна военнослужащих, Волжских казаков, сотрудников правоохранительных органов и студентов военных кафедр.
5 мая 2026  20:32
В регионе пройдут торжественные мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
127
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с Героями Социалистического Труда, ветеранами и представителями трудовых династий Самарской области. Мероприятие, приуроченное к Празднику Весны и Труда, прошло в Самарском академическом театре оперы и балета и
5 мая 2026  18:11
Вячеслав Федорищев встретился с Героями Социалистического Труда, ветеранами и представителями трудовых династий
310
Самарцев предупреждают о возможном ограничении мобильного интернета 9 мая
5 мая 2026  13:54
Самарцев предупреждают о возможном ограничении мобильного интернета 9 мая
382
Парк растет: «ПК Транспортные системы» подвела итоги масштабной поставки в Самару
5 мая 2026  09:58
Парк растет: «ПК Транспортные системы» подвела итоги масштабной поставки в Самару
331
В Самарской области в ночь на 5 мая была объявлена ракетная опасность
5 мая 2026  09:26
В Самарской области в ночь на 5 мая была объявлена ракетная опасность
842
Весь список