Лесопожарные службы региона за сутки остановили два ландшафтных пожара

Сразу два возгорания на сопредельных с лесом территориях ликвидировали 4 и 5 мая самарские лесоводы и пожарные службы. Ни в одном из случаев огонь не перешел в лесной фонд.

Первый пожар вспыхнул вечером 4 мая в 15 метрах от Клявлинского лесничества. Сдержать огонь помогла минерализованная полоса. От лесопожарных сил минприроды Самарской области было задействовано 8 человек и 3 единицы техники. Возгорание удалось ликвидировать в этот же вечер на площади 6 гектаров.

5 мая во время лесохозяйственных работ лесничие Шигонского лесничества заметили задымление в районе станции Бичевная: горел камыш и сухая трава вдоль железнодорожных путей. Предположительной причиной пожара стала искра от проходящего поезда. На ликвидацию огня оперативно стянули значительные силы: 3 автоцистерны и 11 человек от МЧС, а также автоцистерну и 5 человек от лесопожарных сил минприроды. Возгорание полностью ликвидировали в течение двух часов.

«Оба случая наглядно доказывают эффективность системы профилактики: минерализованные полосы сработали как барьер, а высокая готовность сил позволила не допустить ни одного гектара потерь лесного фонда. Сейчас важно сохранять такой темп реагирования на протяжении всего пожароопасного сезона, а муниципалитетам — усилить контроль за незаконными палами травы, поскольку ландшафтные пожары — это главная предпосылка для лесных пожаров», — подчеркнул министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.

Охрана лесов от пожаров ведётся в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

Фото: минприроды СО