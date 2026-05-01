Два пожара в МКД Автозаводского района Тольятти произошли за один вечер

Первый случай: 30 апреля в 18:22 поступило сообщение о возгорании в доме №11 по улице Дзержинского.
Прибывшие на место пожарные обнаружили горение домашних вещей на кухне трехкомнатной квартиры.
Огонь был оперативно ликвидирован на площади 2 кв.м.
В результате происшествия пострадали мужчина 1954 года рождения и женщина 1957 года рождения.
Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.
Второй случай: Спустя несколько часов, в 21:22, пожарные вновь выезжали на улицу Дзержинского, дом №69.
В этот разгорели домашние вещи и мебель в комнате трехкомнатной квартиры.
Возгорание было ликвидировано на площади 6 кв.м.
Благодаря слаженным действиям огнеборцев, удалось спасти двух человек. В целях безопасности из дома эвакуировали 10 жильцов.
Предварительная причина второго пожара – короткое замыкание электрического удлинителя.
В случае невозможности самостоятельно потушить огонь, следует немедленно покинуть помещение и позвони по телефонам 101 или 112, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.
