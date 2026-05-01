Спортсмены Самарской области - призеры первенства Европы по русским шашкам

С 20 по 29 апреля в турецком Кемере проходили первенство Европы и этап Кубка мира по 64-клеточным шашкам. В составе сборной России выступили спортсмены из Самарской области.

Султан Канюкаев стал победителем первенства в классической программе и бронзовым призером в молниеносной игре среди юношей до 11 лет.

Михаил Чернозёмов выиграл соревнования в молниеносной и быстрой игре и стал третьим в классике в категории до 11 лет.

Среди юношей до 14 лет Михаил Пермяков выиграл блиц, стал вторым в классике и третьим в быстрой программе.

В возрастной категории до 20 лет Матвей Борисов выиграл две бронзовые медали в блице и классике, а также он взял бронзу в классической программе и золото в молниеносной игре на этапе Кубка мира по шашкам.

