Главный травматолог Самары: как майские выходные сделать безопасными для детей

Главный внештатный детский травматолог-ортопед министерства здравоохранения Самарской области по г.о. Самара, врач-травматолог-ортопед (Самарской областной детской клинической больницы им.Н.Н. Ивановой) Павел Рыжов:

«Какие опасности могут подстерегать ребенка на отдыхе?

Спортивная травма. Многие семьи уезжают на дачу или в места отдыха, на природу, и без мячика, бадминтона или велосипеда дело не обходится. Спортивная травма- одна самых наиболее частых в этот период.

Ожоги. Любое взаимодействие с огнём может привести к ожогам.

Укусы клещей, которые становятся активными весной.

Травмы на воде и утопления. Весной некоторые люди уже начинают кататься на лодках, катамаранах, катерах. Вода ещё холодная и достаточно небольшого пребывания в ней, которое может привести к судорогам и более быстрому утоплению.

Как обезопасить детей?

Нужно заранее проводить разъяснительные беседы с детьми, объяснять опасность того или иного действия или поведения:

разведение костров на дачных участках, в лесах - это опасно для жизни и здоровья

рассказывать о правилах поведения в лесу и на воде

разъяснять технику безопасности при использовании спортивного инвентаря.

В месте отдыха должна быть организована безопасная среда. Например, сделано заграждение при игре в мяч, организованы безопасные велодорожки и игровые площадки.

Выбирать соответствующую одежду при посещении природных мест - закрывать открытые участки тела, правильно использовать репеленты. После прогулок по лесу обязательно производить осмотр детей на отсутствие клещей.

Перед поездкой обязательно собрать аптечку, при необходимости наполнить ее самым необходимым - кровоостанавливающий жгут, антисептик, бинты. Это поможет оказать первую помощь в случае травм".

Фото: magnific.com