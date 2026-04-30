О работе медицинских служб региона в праздничные дни

С подробной информацией о работе медицинских служб можно ознакомиться на официальных сайтах учреждений.

В бесперебойном режиме в часы работы поликлиник будет организована выдача льготных лекарственных препаратов.

Также будет организована работа мобильных медицинских бригад поликлиник для оказания помощи на дому пожилым людям и пациентам с обострениями хронических заболеваний.

Служба неотложной помощи поликлиник продолжит работать в своем обычном режиме с 8:00 до 20:00.

Информацию о графике работы отделений профилактики и возможностях прохождения диспансеризации, о работе иных медицинских служб можно уточнить на сайтах учреждений.

В круглосуточном режиме будут работать стационары и служба скорой медицинской помощи.

При внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, предоставляющих угрозу жизни пациента, необходимо вызвать экстренную медицинскую службу по телефонам 03, 103, 112.

Дежурить в штатном, круглосуточном режиме будут и травмпункты.

В Самаре:

Самарская городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова ул. Полевая, 80а;

Самарская городская клиническая больница №2 им. Н.А. Семашко, ул. Калинина, 32;

Самарская городская больница №7, ул. Крайняя, 17;

Самарская городская больница №10, ул. Медицинская, 4б;

Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина, детский травмпункт, ул. Ташкентская, 159.

В Новокуйбышевске:

Новокуйбышевская центральная городская больница, ул. Пирогова, 1, к3.

В Тольятти:

Тольяттинская городская поликлиника №3 ул. Цветной бульвар, 16, кабинет травматологической помощи. Режим работы с 8.00 до 20.00

Тольяттинская городская больница №2 ул. Баныкина, кабинет травматологической помощи, приемное отделение.

В Сызрани:

Сызранская центральная городская и районная больница ул. Комарова,1.