30 апреля парк спасательной техники Поисково-спасательного подразделения «Центральная» пополнился новым транспортным средством на воздушной подушке - «Спутник-12».
ПСС СО: парк  спасательной техники пополнился новым транспортным средством на воздушной подушке
1 мая возобновится движение электропоезда из Сызрани в одно из самых живописных мест региона. Маршрут, отменённый в 2009 году, возвращают по многочисленным просьбам жителей при поддержке Правительства региона.
1 мая пригородный маршрут Сызрань – Жигулёвское Море возвращается спустя 17 лет
В средствах массовой информации сообщается, что учащиеся школы города Сызрани неоднократно совершали противоправные действия в отношении своего одноклассника. 
СК возбудил уголовное дело по факту нападок на школьника одноклассников в Сызрани
29 апреля состоялось открытие выставки «Состояние потока. Волга в русском искусстве» в Третьяковской галерее в Самаре. Здесь представлены произведения пятидесяти российских художников от начала XIX века до наших дней.
В Самаре открылась выставка «Состояние потока. Волга в русском искусстве»
Сборная студентов Самарской области приняла участие во всероссийском фестивале ГТО.
Студенты Самарской области - бронзовые призеры всероссийского фестиваля ГТО
С 2026/27 учебного года во всех школах страны будет включен новый предмет «Духовно-нравственная культура России» (ДНК России). Об этом 30 апреля сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
В школах появится новый предмет «ДНК России» («Духовно-нравственная культура России» )
28 апреля глава Самары Иван Носков с рабочим визитом посетил производство Самарского протезно-ортопедического предприятия.
Перспективы развития протезно-ортопедического предприятия обсудили в Самаре
Температура воздуха 1 мая в Самаре ночью +3, +5°С, днем +8, +10°С.
1 мая в регионе дождливо, до +12°С
В регионе развивается производство алюминиевых катеров 

Самарская область становится центром маломерного судостроения России - в регионе успешно работают одни из крупнейших отечественных производителей лодок и катеров.

Самарская область становится центром маломерного судостроения России - в регионе успешно работают одни из крупнейших отечественных производителей лодок и катеров. Кроме того, регион является одним из лидеров по количеству зарегистрированных маломерных судов. 
Одним из таких предприятий является верфь Swift Chaser. С 2017 года на предприятии производят алюминиевые катера премиум-класса. В линейке –10 различных моделей длиной от 7 до 13 метров. «Мы не серийное производство, делаем катера по индивидуальному заказу. За год выпускаем примерно 18 корпусов. Мы ориентированы на конечного потребителя - всегда собираем обратную связь для повышения качества нашего продукта, — рассказывает управляющий верфи Андрей Мишин. — Одно из развивающихся направлений — это профессиональная, любительская рыбалка, поэтому сейчас активно развиваем модели открытых лодок».
На производстве задействованы около 50 человек — они изготавливают корпуса, комплектующие, занимаются сборкой и оснащением. Катера Swift Chaser эксплуатируются в акваториях Финского залива, Ладожского озера, Волги и др.
В марте 2026 года один из экспедиционных катеров верфи был отмечен наградой Национальной премии «Лодка Года - 2025» в номинации «Гран Туризмо». Эксперты высоко оценили работу самарского предприятия - катер Swift Chaser 900 был признан лучшим судном в своем классе для длительных автономных переходов в любых погодных условиях.
Сейчас предприятие находится в стадии роста и активно прорабатывает различные направления господдержки. «Мы обращались за консультацией в центре "Мой бизнес", получили много интересных предложений и вариантов развития. В настоящее время рассматриваем взаимодействие с Фондом развития промышленности, прорабатываем варианты развития компании с Агентством по привлечению инвестиций. Также смотрим в сторону кластерной модели – взаимодействуем с Национальной ассоциацией индустрии маломерного судостроения», — перечислил Андрей Мишин.
Большим импульсом для развития отрасли, по словам управляющего верфи, должна послужить встреча, которая прошла в Самарской области с представителями департамента судостроения Минпромторга РФ и регионального министерства промышленности и торговли. Представители 13 судостроительных компаний из разных регионов России поделились своим видением дальнейшего развития отрасли и рассказали, с какими сложностями сталкиваются в своей работе. 
«Производители Самарской области активно используют самые разные направления поддержки, привлекая для своего развития региональные и федеральные инструменты. Для того, чтобы упростить доступ к комплексу действующих мер, мы развиваем региональные институты, где представители бизнеса могут получить консультации, сопровождение их проектов, а также подобрать наиболее актуальные услуги и подать заявку на их получение», — перечислил заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. 
В Самарской области поддержка бизнеса ведется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». 
В регионе создана сеть центров «Мой бизнес», где начинающие и опытные предприниматели могут воспользоваться всеми доступными мерами государственной поддержки: льготное финансирование, имущественная поддержка, выход на экспорт, образовательные мероприятия и др. Узнать о мерах поддержки и подать заявку на получение услуг можно также на едином портале mybiz63.ru.
Для работы с инвесторами в регионе действует Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов в режиме «одного окна» готовы оказать необходимое содействие в выборе площадки, определении актуальных мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться - по тел. 8 (800)505-90-36.

 

Фото: Минэкономразвития Самарской области.

30 апреля 2026  14:02
Банки Самары перейдут на особый режим в майские праздники
Вячеслав Федорищев передал пожарно-спасательным отрядам Самарской области 20 специализированных автомобилей
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов пожарной охраны
Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета по промышленности
В Самаре предложили разместить зоопарк рядом со стадионом «Самара-Арена»
