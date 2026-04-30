В регионе развивается производство алюминиевых катеров 

Самарская область становится центром маломерного судостроения России - в регионе успешно работают одни из крупнейших отечественных производителей лодок и катеров. Кроме того, регион является одним из лидеров по количеству зарегистрированных маломерных судов.

Одним из таких предприятий является верфь Swift Chaser. С 2017 года на предприятии производят алюминиевые катера премиум-класса. В линейке –10 различных моделей длиной от 7 до 13 метров. «Мы не серийное производство, делаем катера по индивидуальному заказу. За год выпускаем примерно 18 корпусов. Мы ориентированы на конечного потребителя - всегда собираем обратную связь для повышения качества нашего продукта, — рассказывает управляющий верфи Андрей Мишин. — Одно из развивающихся направлений — это профессиональная, любительская рыбалка, поэтому сейчас активно развиваем модели открытых лодок».

На производстве задействованы около 50 человек — они изготавливают корпуса, комплектующие, занимаются сборкой и оснащением. Катера Swift Chaser эксплуатируются в акваториях Финского залива, Ладожского озера, Волги и др.

В марте 2026 года один из экспедиционных катеров верфи был отмечен наградой Национальной премии «Лодка Года - 2025» в номинации «Гран Туризмо». Эксперты высоко оценили работу самарского предприятия - катер Swift Chaser 900 был признан лучшим судном в своем классе для длительных автономных переходов в любых погодных условиях.

Сейчас предприятие находится в стадии роста и активно прорабатывает различные направления господдержки. «Мы обращались за консультацией в центре "Мой бизнес", получили много интересных предложений и вариантов развития. В настоящее время рассматриваем взаимодействие с Фондом развития промышленности, прорабатываем варианты развития компании с Агентством по привлечению инвестиций. Также смотрим в сторону кластерной модели – взаимодействуем с Национальной ассоциацией индустрии маломерного судостроения», — перечислил Андрей Мишин.

Большим импульсом для развития отрасли, по словам управляющего верфи, должна послужить встреча, которая прошла в Самарской области с представителями департамента судостроения Минпромторга РФ и регионального министерства промышленности и торговли. Представители 13 судостроительных компаний из разных регионов России поделились своим видением дальнейшего развития отрасли и рассказали, с какими сложностями сталкиваются в своей работе.

«Производители Самарской области активно используют самые разные направления поддержки, привлекая для своего развития региональные и федеральные инструменты. Для того, чтобы упростить доступ к комплексу действующих мер, мы развиваем региональные институты, где представители бизнеса могут получить консультации, сопровождение их проектов, а также подобрать наиболее актуальные услуги и подать заявку на их получение», — перечислил заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В Самарской области поддержка бизнеса ведется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

В регионе создана сеть центров «Мой бизнес», где начинающие и опытные предприниматели могут воспользоваться всеми доступными мерами государственной поддержки: льготное финансирование, имущественная поддержка, выход на экспорт, образовательные мероприятия и др. Узнать о мерах поддержки и подать заявку на получение услуг можно также на едином портале mybiz63.ru.

Для работы с инвесторами в регионе действует Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов в режиме «одного окна» готовы оказать необходимое содействие в выборе площадки, определении актуальных мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться - по тел. 8 (800)505-90-36.

Фото: Минэкономразвития Самарской области.