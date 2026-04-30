В Самаре открылась выставка «Состояние потока. Волга в русском искусстве»

Вчера состоялось открытие выставки «Состояние потока. Волга в русском искусстве» в Третьяковской галерее в Самаре. Здесь представлены произведения пятидесяти российских художников от начала XIX века до наших дней.

На открытии Ирина Калягина, министр культуры Самарской области отметила:

- Это выставка о большой любви к нашему краю, к нашей Волге. Благодарю творческую команду Третьяковки за ещё один прекрасный выставочный проект!

Участники выставки:

Государственная Третьяковская галерея

Государственный Русский музей

Государственный центральный музей современной истории России

Астраханская государственная картинная галерея им. П.М. Догадина

Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан

Нижегородский государственный художественный музей

Самарский областной художественный музей

Тольяттинский художественный музей

Ярославский художественный музей

Фото: минкульт СО