В Госдуме рассказали о «квадратном вычете» из налога на имущество

В России для владельцев недвижимости установлен «квадратный вычет», освобождающий собственников хозяйственных построек площадью до 50 кв. м. от уплаты налога на имущество. Об этом 2 мая напомнил депутат Госдумы Дмитрий Свищев, партия ЛДПР.

«Государство предоставляет каждому владельцу бесплатный «квадратный вычет» в размере 50 [кв.] м. То есть из фактической площади дома вычитается 50 кв. м, и налог начисляется только на оставшуюся часть. Если дом меньше 50 «квадратов», налоговая база обнуляется, и платить ничего не нужно. Поэтому если вы владеете небольшим садовым домиком или старой дачей, скорее всего, вы полностью освобождены от этого налога», — рассказал он «РИА Новости».

Депутат напомнил, что некоторые категории россиян также освобождены от уплаты земельного налога за шесть соток. К ним относятся: пенсионеры, инвалиды первой и второй групп, а также ветераны боевых действий. Они уплачивают налог только за площадь участка, превышающую это значение.