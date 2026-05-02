Самарская область обеспечивает себя мясом лишь на 44,5%
Самарские студенты-вокалисты достойно представили учебное заведение на XIII Международном вокальном конкурсе «Искусство пения»
Со 2 мая в Тольяттинском краеведческом музее начнет работу выставка «Солдаты слова: переводчики Великой Отечественной войны»
Вячеслав Федорищев поздравил «Крылья» с победой над «Спартаком» в Самаре
1 мая в Самаре и Сызрани в пожарах погибли 2 человека
За апрельскую уборку из Самары вывезли более 20 тысяч кубометров мусора
В Тольятти в ДТП пострадали женщина и ребенок
90 крупномерных деревьев высадили в самарском парке Победы накануне 9 Мая
30 елей и 60 каштанов высадили в самарском парке Победы накануне 9 Мая
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
В Госдуме рассказали о «квадратном вычете» из налога на имущество

В России для владельцев недвижимости установлен «квадратный вычет», освобождающий собственников хозяйственных построек площадью до 50 кв. м. от уплаты налога на имущество. Об этом 2 мая напомнил депутат Госдумы Дмитрий Свищев, партия ЛДПР.

«Государство предоставляет каждому владельцу бесплатный «квадратный вычет» в размере 50 [кв.] м. То есть из фактической площади дома вычитается 50 кв. м, и налог начисляется только на оставшуюся часть. Если дом меньше 50 «квадратов», налоговая база обнуляется, и платить ничего не нужно. Поэтому если вы владеете небольшим садовым домиком или старой дачей, скорее всего, вы полностью освобождены от этого налога», — рассказал он «РИА Новости».

Депутат напомнил, что некоторые категории россиян также освобождены от уплаты земельного налога за шесть соток. К ним относятся: пенсионеры, инвалиды первой и второй групп, а также ветераны боевых действий. Они уплачивают налог только за площадь участка, превышающую это значение.

За апрельскую уборку из Самары вывезли более 20 тысяч кубометров мусора
