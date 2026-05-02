В Тольятти в ДТП пострадали женщина и ребенок

1 мая в Комсомольском районе г. Тольятти в 12:25 43-летний водитель, управляя автомобилем Lada Priora, в районе дома № 27 А по ул. Громовой при выполнении разворота не предоставил преимущества в движении автомобилю Шевроле Нива, под управлением 42-летнего водителя. После столкновения внедорожник продолжил движение и допустил столкновение с автомобилем Лада Гранта, под управлением 30-летнего водителя, который выезжал с прилегающей территории. С места ДТП в лечебное учреждение доставлена 39-летняя женщина - пассажир Шевроле Нива, ей назначено амбулаторное лечение. Второй пассажир внедорожника - 11-летний подросток госпитализирован.