В Новокуйбышевске произошло массовое ДТП

29 апреля на территории Самарской области зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадало семь человек, один из которых несовершеннолетний.

Так, одно из дорожно-транспортных происшествий произошло в Новокуйбышевске. В 07:50 48-летний мужчина, управляя автомобилем Great Wall, двигался по 2 км автодороги «Самара-Волгоград-Новокуйбышевск». В пути следования допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, из-за чего автомобиль Mitsubishi, под управлением 34-летнего мужчины, столкнулся с автомашиной LADA Granta, под управлением 22-летнего мужчины. В то же время автомобиль Kia, под управлением 45-летнего мужчины, столкнулся с автомашинами Ford, под управлением 34-летнего мужчины, и LADA Kalina, под управлением 29-летнего мужчины. Водители LADA Granta и Kia госпитализированы, а водителям Mitsubishi и Ford назначено амбулаторное лечение.