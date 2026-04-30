Фирма в Новокуйбышевске задолжала другой 19 миллионов рублей

На исполнение в отделение судебных приставов г. Новокуйбышевска поступил исполнительный документ о взыскании с бывшего директора одной из местных организаций, которая не исполнила финансовые обязательства перед другой фирмой, задолженности в 19 миллионов рублей. В рамках исполнительного производства должник был предупрежден судебным приставом-исполнителем о необходимости погашения долга и о последствиях неисполнения судебного решения, вплоть до привлечения к уголовной ответственности.

Несмотря на полученные предупреждения, должник к исполнению финансовых обязательств не преступил. Более того он намерено скрывал от судебного пристава получаемый доход, а также принадлежащий ему на правах собственности автомобиль.

В результате сотрудниками Службы в отношении должника возбуждено уголовное дело по ст. 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности».

Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным и назначил уголовный штраф в размере 100 тысяч рублей, неуплата которого может повлечь за собой замену наказания на более строгое.