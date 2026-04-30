Жители Самарской области активно присоединяются к конкурсу «Моя страна – моя Россия»: до завершения регистрации остался месяц

 В период продолжительных выходных прием врачей и работа структурных подразделений поликлиник Самарской области будут организованы по отдельному графику.
О работе медицинских служб региона в праздничные дни
30 апреля в Самаре состоялось официальное открытие Аллеи хорошего настроения на улице Подшипниковой.
Аллея хорошего настроения от «РКС-Самара» официально открыта на улице Подшипниковой
30 апреля 2026 года состоялась церемония награждения жителей Самарской области государственными и региональными наградами.
Накануне Праздника Весны и Труда жителям региона вручили госнаграды
В Самаре утвержден перечень первых 27 парковочных зон для средств индивидуальной мобильности (СИМ).
27 парковочных зон для электросамокатов появится в Самаре в 2026 году
7 мая в музее «Самара Космическая» все желающие смогут озвучить фрагменты фронтовых писем — тех, которые сохранились в семейных архивах или в фондах самого музея.
Самарцы могут озвучить фронтовые письма для электронной библиотеки Музея Победы
В первенстве России среди юниоров до 22 лет приняли участие команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежской, Нижегородской, Калужской, Тульской, Ульяновской и Самарской областей.
Сборная региона выиграла первенство России по футзалу спорта глухих
29 апреля активисты Самарского Дома молодежи вышли на уборку парка «Молодежный». Более 50 человек привели общественную территорию в порядок в рамках Всероссийской акции «Мы за чистоту», приуроченной к Году единства народов России.
Самарские студенты помогли навести порядок в парке «Молодежный»
В связи с предстоящими праздничными днями изменяется график приёма граждан подразделениями Госавтоинспекции Самарской области
График работы экзаменационных подразделений ГАИ СО в праздничные дни
30 елей и 60 каштанов высадили в самарском парке Победы накануне 9 Мая
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
До окончания приема заявок на XXIII сезон Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» Президентской платформы «Россия – страна возможностей»  остался ровно месяц. Жители Самарской области традиционно входят в число активных участников конкурса, представляя инициативы в сфере образования, экологии, социальной политики, предпринимательства и развития территорий. Прием заявок открыт до 31 мая 2026 года.

В 2026 году конкурс проходит в 23-й раз, продолжая объединять активных жителей регионов вокруг задач развития своих городов, посёлков и сел. За годы реализации вокруг проекта сформировалось сообщество более чем из миллиона участников – от школьников и студентов до экспертов, наставников и руководителей проектов. Конкурс остается площадкой, где идеи жителей регионов получают федеральное признание, ресурсы для реализации и возможности профессионального роста.

«Конкурс «Моя страна – моя Россия» на протяжении многих лет остается одной из ключевых площадок, где инициативные люди получают возможность заявить о своих идеях, найти единомышленников и вывести проекты на новый уровень. Уже 40 898 участников присоединились к новому сезону, и за этой цифрой стоит главный результат – растущее стремление граждан участвовать в развитии своих регионов и всей страны. Президентская платформа «Россия – страна возможностей» последовательно создаёт среду, в которой талант, энергия и ответственность получают поддержку и реальные инструменты для роста», – отметила заместитель генерального директора Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова.

На данный момент на участие в XXIII сезоне конкурса зарегистрировались уже более 40 000 человек из всех регионов России. Это подтверждает высокий интерес молодежи, педагогов, молодых специалистов и инициативных граждан к возможностям самореализации и участию в развитии страны.

В новом сезоне участникам доступны 12 номинаций, охватывающих широкий спектр направлений – от образования и науки до цифровизации, туризма, экологии, здравоохранения и территориального развития. Самой востребованной номинацией сезона стала «Моя педагогическая инициатива», где уже более 9,5 тысяч заявок. В число лидеров также вошли «Моя малая родина. Мой город, мое село» и специальная номинация 2026 года «Единство народов моей страны», приуроченная к Году единства народов России.

Жители Самарской области ежегодно демонстрируют интерес к конкурсу. Уже сейчас на участие в XXIII сезоне от региона зарегистрировались 276 человек, что подтверждает высокий уровень вовлеченности жителей в развитие своей малой родины и стремление предлагать полезные инициативы для территории.

В новом сезоне организаторами предусмотрены два основных направления конкурса – для участников от 14 до 17 лет и от 18 до 35 лет, а также специальная номинация для детей до 13 лет – «Сказки народов моей страны». В номинациях «Моя педагогическая инициатива» и «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы» возрастные ограничения отсутствуют.

«Каждый сезон мы видим, что сильные идеи рождаются там, где есть желание менять жизнь вокруг себя. Конкурс «Моя страна – моя Россия» даёт возможность превратить инициативу в реальный проект, получить профессиональную экспертизу, поддержку наставников и выйти на новый уровень развития. До завершения заявочной кампании остаётся месяц – это важный рубеж для тех, кто давно хотел заявить о своей идее и сделать первый шаг к её реализации. Мы ждём проекты, способные приносить долгосрочную пользу людям, городам и регионам», – подчеркнул руководитель дирекции Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» Дмитрий Турлаков.

До 31 мая жители Самарской области могут подать заявки и представить свои проекты. С 1 по 15 июня конкурсные работы участников будут оценивать эксперты со всей страны, к экспертному сообществу конкурса уже присоединились более 2 500 специалистов. По итогам заочной экспертизы определят 300 лучших инициатив, которые выйдут в финал. Финалисты представят свои проекты федеральным экспертам конкурса «Моя страна – моя Россия», а также экспертам конкурса Росмолодёжь.Гранты.

Конкурс «Моя страна – моя Россия» проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Фонда президентских грантов.

Банки Самары перейдут на особый режим в майские праздники
30 апреля 2026  14:02
Банки Самары перейдут на особый режим в майские праздники
Вячеслав Федорищев передал пожарно-спасательным отрядам Самарской области 20 специализированных автомобилей
30 апреля 2026  11:46
Вячеслав Федорищев передал пожарно-спасательным отрядам Самарской области 20 специализированных автомобилей
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов пожарной охраны
30 апреля 2026  09:48
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов пожарной охраны
В среду, 29 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Промышленность» с участием Министра промышленности и торговли Российской Федерации Антона Алиханова, председателя Комитета Государственн
29 апреля 2026  19:35
Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета по промышленности
В Самаре предложили разместить зоопарк рядом со стадионом «Самара-Арена»
29 апреля 2026  11:16
В Самаре предложили разместить зоопарк рядом со стадионом «Самара-Арена»
