Жители Самарской области активно присоединяются к конкурсу «Моя страна – моя Россия»: до завершения регистрации остался месяц

До окончания приема заявок на XXIII сезон Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» остался ровно месяц. Жители Самарской области традиционно входят в число активных участников конкурса, представляя инициативы в сфере образования, экологии, социальной политики, предпринимательства и развития территорий. Прием заявок открыт до 31 мая 2026 года.

В 2026 году конкурс проходит в 23-й раз, продолжая объединять активных жителей регионов вокруг задач развития своих городов, посёлков и сел. За годы реализации вокруг проекта сформировалось сообщество более чем из миллиона участников – от школьников и студентов до экспертов, наставников и руководителей проектов. Конкурс остается площадкой, где идеи жителей регионов получают федеральное признание, ресурсы для реализации и возможности профессионального роста.

«Конкурс «Моя страна – моя Россия» на протяжении многих лет остается одной из ключевых площадок, где инициативные люди получают возможность заявить о своих идеях, найти единомышленников и вывести проекты на новый уровень. Уже 40 898 участников присоединились к новому сезону, и за этой цифрой стоит главный результат – растущее стремление граждан участвовать в развитии своих регионов и всей страны. Президентская платформа «Россия – страна возможностей» последовательно создаёт среду, в которой талант, энергия и ответственность получают поддержку и реальные инструменты для роста», – отметила заместитель генерального директора Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова.

На данный момент на участие в XXIII сезоне конкурса зарегистрировались уже более 40 000 человек из всех регионов России. Это подтверждает высокий интерес молодежи, педагогов, молодых специалистов и инициативных граждан к возможностям самореализации и участию в развитии страны.

В новом сезоне участникам доступны 12 номинаций, охватывающих широкий спектр направлений – от образования и науки до цифровизации, туризма, экологии, здравоохранения и территориального развития. Самой востребованной номинацией сезона стала «Моя педагогическая инициатива», где уже более 9,5 тысяч заявок. В число лидеров также вошли «Моя малая родина. Мой город, мое село» и специальная номинация 2026 года «Единство народов моей страны», приуроченная к Году единства народов России.

Жители Самарской области ежегодно демонстрируют интерес к конкурсу. Уже сейчас на участие в XXIII сезоне от региона зарегистрировались 276 человек, что подтверждает высокий уровень вовлеченности жителей в развитие своей малой родины и стремление предлагать полезные инициативы для территории.

В новом сезоне организаторами предусмотрены два основных направления конкурса – для участников от 14 до 17 лет и от 18 до 35 лет, а также специальная номинация для детей до 13 лет – «Сказки народов моей страны». В номинациях «Моя педагогическая инициатива» и «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы» возрастные ограничения отсутствуют.

«Каждый сезон мы видим, что сильные идеи рождаются там, где есть желание менять жизнь вокруг себя. Конкурс «Моя страна – моя Россия» даёт возможность превратить инициативу в реальный проект, получить профессиональную экспертизу, поддержку наставников и выйти на новый уровень развития. До завершения заявочной кампании остаётся месяц – это важный рубеж для тех, кто давно хотел заявить о своей идее и сделать первый шаг к её реализации. Мы ждём проекты, способные приносить долгосрочную пользу людям, городам и регионам», – подчеркнул руководитель дирекции Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» Дмитрий Турлаков.

До 31 мая жители Самарской области могут подать заявки и представить свои проекты. С 1 по 15 июня конкурсные работы участников будут оценивать эксперты со всей страны, к экспертному сообществу конкурса уже присоединились более 2 500 специалистов. По итогам заочной экспертизы определят 300 лучших инициатив, которые выйдут в финал. Финалисты представят свои проекты федеральным экспертам конкурса «Моя страна – моя Россия», а также экспертам конкурса Росмолодёжь.Гранты.

Конкурс «Моя страна – моя Россия» проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Фонда президентских грантов.