В ОП предложили увеличить минимальную перемену в школах до 15 минут

Продолжительность минимальной школьной перемены в России необходимо увеличить до 15 минут, а перерыв на обед должен составлять не менее получаса, заявил заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб.

Об этом сообщает РИА Новости.

Гриб пояснил, что существующие короткие перерывы в пять — десять минут являются недостаточными для полноценного отдыха учащихся.

По его словам, Роспотребнадзору следует пересмотреть действующие нормы, особенно учитывая необходимость спокойного приёма пищи и возможность прогулок на свежем воздухе.