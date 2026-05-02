В России может появиться ГОСТ на шаурму

ГОСТ на шаурму разрабатывается в России. Он будет содержать рекомендации по составу, технологии приготовления и срокам годности продукта, рассказала РИА Новости заместитель главы Роскачества Елена Саратцева в кулуарах Кавказского инвестиционного форума.

«В нем (в ГОСТе — «Газета.Ru») будут содержаться рекомендации по технологии приготовления и установление срока годности продукта, а также соблюдение требований безопасности пищевого производства, собственно, то, ради чего разработка и началась», — сказала она.

Она отметила, что разработкой ГОСТа на шаурму занимается технический комитет, который участвует в работе по ГОСТам русской кухни. Саратцева обратила внимание, что задачей комитета в первую очередь ставится разработка и описание блюд национальной кухни, а шаурма — это единичный случай. Тем не менее, ГОСТ на шаурму будет завершен до конца года, добавила она.

До этого стало известно, что почти половина россиян любят и едят шаурму. Согласно результатам опроса kp.ru, 40% респондентов употребляют шаурму. При этом 21% из этих россиян отдают предпочтение покупному блюду, приготовленному в ларьках, а 19% опрошенных едят домашнюю шаурму, опасаясь отравиться уличной, пишет Газета.