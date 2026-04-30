Банки Самары перейдут на особый режим в майские праздники

В период майских выходных банковские отделения в Самарской области будут работать по изменённому графику.

Так, 1 и 9 мая клиентов примут только дежурные офисы. 2 и 3 мая откроются отделения, которые обычно работают по выходным. 10 мая будут доступны офисы с воскресным режимом работы, а 11 мая — с субботним графиком. Банкоматы, расположенные при отделениях, продолжат функционировать круглосуточно, а устройства в других местах — в соответствии с режимом работы организаций, на территории которых они установлены.

Платежи по кредитам для физических лиц 1–3 и 9–11 мая будут списываться в стандартном порядке. Если дата оплаты выпадает на праздничный день, внести средства можно до ближайшего рабочего дня — 4 или 12 мая. Вклады, срок действия которых истекает в выходные, продлятся до следующего рабочего дня.

Кроме того, с 1 по 9 мая посетители офисов смогут получить георгиевскую ленту, пишет Самара-АиФ.