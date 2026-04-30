Я нашел ошибку
Главные новости:
В Госдуме объяснили массовый отказ россиян от безнала в пользу наличных расчетов
Вячеслав Федорищев передал пожарно-спасательным отрядам Самарской области 20 специализированных автомобилей
Вячеслав Федорищев передал пожарно-спасательным отрядам Самарской области 20 специализированных автомобилей
Региональный этап проекта ПФО «МолоТ» стартовал в Самарской области
Выпускники второго потока программы «СВОё Дело. Самарская область» презентовали бизнес-проекты
1 мая «Крылья Советов» проведут матч против «Спартака»
В Самаре улицу Молодогвардейскую хотят расширить для пешеходов
Южное шоссе станет одной из ключевых территорий для активного жилищного строительства в Самаре
Вода подтопила 37 приусадебных участков в Тольятти и дорогу в Новокуйбышевске
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.88
0.19
EUR 87.78
0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
30 елей и 60 каштанов высадили в самарском парке Победы накануне 9 Мая
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Вячеслав Федорищев передал пожарно-спасательным отрядам Самарской области 20 специализированных автомобилей

41
 В четверг, 30 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев и начальник ГУ МЧС России по Самарской области Сергей Аникин передали пожарно-спасательным отрядам региона 20 специализированных автомобилей.
Это пожарные машины АЦ 8,0 (6302) производства МАЗ. Предназначены для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, в том числе в тяжелых условиях проходимости, лесных массивах. Автоцистерны оснащены всем необходимым современным оборудованием. Договоренности с МАЗ о поставке машин в Самарскую область были достигнуты в прошлом году, когда делегация региона во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым посещала Республику Беларусь.
Технику получили пожарно-спасательные отряды из различных муниципалитетов региона. «По оценке специалистов сегодня эти машины – лучшие в своем роде. В Самарской области начинается пожароопасный сезон, и такое укрепление материально-технической базы крайне важно и своевременно», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.


«Спасибо губернатору Самарской области за поставку техники. Она позволит своевременно реагировать на все чрезвычайные ситуации и происшествия. Хорошая подпорка для пожарно-спасательного гарнизона, выполнения ими поставленных задач. Двадцать машин – это большая партия. На мой взгляд, это одна из крупнейших поставок такой техники среди всех субъектов страны за последние годы», – отметил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Сергей Аникин.
Начальник пожарно-спасательного отряда № 42 ГКУ «Центр» муниципального района Челно-Вершинский Виктор Романов отметил качество новых машин. «Очень хорошие автомобили, современные, мощные, у них качественное оснащение. Такая машина – для нас большая поддержка. Очень рады, что получаем ее», – сказал Виктор Романов.
Глава региона пообщался с руководителями пожарно-спасательных отрядов, поблагодарил за добросовестную работу и поздравил с профессиональным праздником – Днем пожарной охраны России, который отмечается 30 апреля.
«Мы каждый день благодарны всем, кто защищает жителей от возникновения чрезвычайных ситуаций, борется с их последствиями, в том числе пожаров. Желаю вам сохранять крепость духа, чтобы все невзгоды обходили стороной. Мы знаем, что вы всегда будете стоять на страже безопасности жителей Самарской области. Спасибо вам за ваш труд!»

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов пожарной охраны
Ваш труд требует мужества, самоотверженности и высочайшего мастерства. Каждый день вы стоите на страже безопасности граждан, рискуя собой ради спасения жизней... Общество
219
В среду, 29 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Промышленность» с участием Министра промышленности и торговли Российской Федерации Антона Алиханова, председателя Комитета Государственн
В среду, 29 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Промышленность» с участием Министра... Политика
518
В Самаре предложили разместить зоопарк рядом со стадионом «Самара-Арена»
Инициатива по зоопарку поступила от представителей министерства культуры Самарской области. Параметры возможного объекта планируется передать разработчикам... Благоустройство
349
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
24
247
521
350
549
Весь список