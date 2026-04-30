Вячеслав Федорищев передал пожарно-спасательным отрядам Самарской области 20 специализированных автомобилей

В четверг, 30 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев и начальник ГУ МЧС России по Самарской области Сергей Аникин передали пожарно-спасательным отрядам региона 20 специализированных автомобилей.

Это пожарные машины АЦ 8,0 (6302) производства МАЗ. Предназначены для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, в том числе в тяжелых условиях проходимости, лесных массивах. Автоцистерны оснащены всем необходимым современным оборудованием. Договоренности с МАЗ о поставке машин в Самарскую область были достигнуты в прошлом году, когда делегация региона во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым посещала Республику Беларусь.

Технику получили пожарно-спасательные отряды из различных муниципалитетов региона. «По оценке специалистов сегодня эти машины – лучшие в своем роде. В Самарской области начинается пожароопасный сезон, и такое укрепление материально-технической базы крайне важно и своевременно», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.



«Спасибо губернатору Самарской области за поставку техники. Она позволит своевременно реагировать на все чрезвычайные ситуации и происшествия. Хорошая подпорка для пожарно-спасательного гарнизона, выполнения ими поставленных задач. Двадцать машин – это большая партия. На мой взгляд, это одна из крупнейших поставок такой техники среди всех субъектов страны за последние годы», – отметил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Сергей Аникин.

Начальник пожарно-спасательного отряда № 42 ГКУ «Центр» муниципального района Челно-Вершинский Виктор Романов отметил качество новых машин. «Очень хорошие автомобили, современные, мощные, у них качественное оснащение. Такая машина – для нас большая поддержка. Очень рады, что получаем ее», – сказал Виктор Романов.

Глава региона пообщался с руководителями пожарно-спасательных отрядов, поблагодарил за добросовестную работу и поздравил с профессиональным праздником – Днем пожарной охраны России, который отмечается 30 апреля.

«Мы каждый день благодарны всем, кто защищает жителей от возникновения чрезвычайных ситуаций, борется с их последствиями, в том числе пожаров. Желаю вам сохранять крепость духа, чтобы все невзгоды обходили стороной. Мы знаем, что вы всегда будете стоять на страже безопасности жителей Самарской области. Спасибо вам за ваш труд!»