Я нашел ошибку
Главные новости:
Исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Иван Манаев принял участие в форуме «Сто домов», объединившем ведущих экспертов в сфере работы с исторической недвижимостью. 
Самарская область презентовала опыт привлечения инвесторов для объектов культурного наследия на форуме в Твери
Самарская школа № 81 в числе первых в регионе присоединилась к памятным мероприятиям. В честь 81-й годовщины Победы здесь состоялось торжественное мероприятие «Поклонимся великим тем годам» патриотического проекта «Подвиги и герои».
В образовательных учреждениях губернии стартовали патриотические мероприятия, приуроченные ко Дню Победы
В среду, 29 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Промышленность» с участием Министра промышленности и торговли Российской Федерации Антона Алиханова, председателя Комитета Государственн
Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета по промышленности
Администрация Самары заключила соглашение о сотрудничестве в сфере туризма с Самаркандом. Документ в подписан ходе бизнес-миссии в Республику Узбекистан.
Туризм: Самара и Самарканд заключили соглашение о сотрудничестве 
С 7 по 10 мая 2026 года в Самаре состоится Межрегиональный слет «Послы Победы. Куйбышев», который объединит 100 активистов Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». 
Самара встретит «Послов Победы»
Сейчас на сайте PG.ER.RU уже зарегистрированы более четырех тысяч кандидатов.
«Единая Россия» продлевает регистрацию кандидатов на предварительное голосование
В понедельник, 4 мая, Ботанический сад Самарского университета им. Королёва открывает двери и ждёт первых гостей. 
Открытие Ботанического сада Самарского университета им. Королёва
В Самарской области завершилось обучение первого потока в 2026 году по программе повышения квалификации «Бренд работодателя», реализованной министерством труда, занятости и миграционной политики и АНОО ДПО «Таволга» для руководителей и специалистов предпр
В регионе завершилось обучение первого потока программы «Бренд работодателя»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.69
-0.12
EUR 87.59
-0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
30 елей и 60 каштанов высадили в самарском парке Победы накануне 9 Мая
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета по промышленности

В среду, 29 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Промышленность» с участием Министра промышленности и торговли Российской Федерации Антона Алиханова, председателя Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Владимира Гутенева. В заседании также приняли участие представители Министерства транспорта РФ, Министерства экономического развития РФ, правительства Москвы, регионов, Объединенной двигателестроительной корпорации, Федерального центра беспилотных авиационных систем, Федерального агентства воздушного транспорта, других крупных отраслевых организаций и предприятий.
Губернатор Самарской области, председатель комиссии Вячеслав Федорищев подчеркнул: «Вопросы, вынесенные в повестку, имеют прикладной характер и требуют точечной настройки — в нормативной базе, механизмах поддержки, регулировании рынков и координации действий федеральных органов исполнительной власти, регионов и бизнеса по линии беспилотных летательных аппаратов, химии, системных вопросов поддержки отечественной промышленности».
Значительная часть повестки заседания была связана с развитием и ускоренным внедрением беспилотных технологий.
Участники предметно обсудили ограничения, влияющие на производство и эксплуатацию БАС, меры по их послаблению, предложения по развитию отечественной линейки двигательных установок. Отдельное внимание было уделено вопросам регистрации, учета и эксплуатации агробеспилотников — аппаратов массой более 30 кг, сертификации отечественных разработок. Координация всей системы регулирования и развития отрасли БАС идет в рамках нацпроекта — от локализации и требований к продукции до развития применения и сервисной модели.
Как хорошую тенденцию глава региона оценил внедрение беспилотных технологий в гражданском секторе — об этом шла речь на предыдущих заседаниях комиссии, когда рассматривался нацпроект по беспилотным системам. «Мы видим, как в конкретных отраслях экономики — это сельское хозяйство — беспилотные технологии уже сделали серьезный шаг, многие регионы и производители сельхозпродукции приняли решение обрабатывать свои поля с применением беспилотных систем, это дает свои результаты в экономике. С другой стороны, темпы не во всех регионах однородны, — прокомментировал Вячеслав Федорищев. — Наша задача, которую мы сегодня для себя формулируем с Минпромторгом России — показать все возможности, методические наработки на конкретных примерах субъектов, которые уже продвинулись в этом. Нормативное регулирование было выверено, и за 2024 и 2025 годы Правительством России было многое сделано для того, чтобы снять ограничения и барьеры, но всегда есть частности. Мы сегодня обсуждали вопросы интеграции в общую цифровую систему контроля за небом малых беспилотных систем, решения приняты».
Антон Алиханов в целом отметил, что требуется донастройка нормативного регулирования в ряде отраслей промышленности, в частности, совместная работа по упрощению допуска гражданских БПЛА в воздушное пространство, использованию беспилотников в контрольно-надзорных мероприятиях; работа по локализации разных типов двигателей для беспилотников; сырьевое обеспечение химического комплекса и защиты рынка; совершенствование регуляторики в отношении литий-ионных аккумуляторов, батарейного транспорта, беспилотных авиасистем, систем накопления и хранения электроэнергии.
Отдельно Министр остановился на ситуации в химической отрасли. «Речь идет прежде всего о сере, которая выступает базовым переделом для ряда критических продуктов. Есть целый ряд ограничительных и антидемпинговых мер, которые мы проработали в интересах внутреннего потребления. При этом важно удержать приемлемые цены на сырье для последующих этапов химических цепочек, консолидировать спрос и создать преференции для конечной отечественной продукции», — подчеркнул он.
В целях поддержания стабильной загрузки производственных мощностей химической промышленности прорабатывается механизм предсказуемого ценообразования на серу для производителей. На заседании совместно с представителями отраслевых предприятий рассматривались возможности совершенствования мер поддержки и регулирования рынка с учетом баланса интересов производителей и переработчиков в рамках всей производственной цепочки.
Отдельным блоком были рассмотрены вопросы таможенно-тарифного и нетарифного регулирования.
По итогам рассмотрения повестки в протоколе учтены предложения и рекомендации комиссии для дальнейшей проработки на уровне федеральных министерств.
По окончании заседания Вячеслав Федорищев отметил результативность проведенной работы. «Благодарю коллег за включенность в работу комиссии, пристальное внимание к отраслевым вопросам и готовность совместно вырабатывать решения, важные для предприятий, регионов и промышленного развития страны. Мы сегодня рассмотрели важнейшие практические вопросы, приняли решения. Рассчитываем, что их реализация позволит в короткие сроки снять системные ограничения, поддержать загрузку предприятий и обеспечить устойчивое развитие ключевых отраслей», — сказал он.
Глава региона также отметил, что выработанные комиссией меры позволят ключевым предприятиям химической отрасли сохранить стабильные темпы производства.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Весь список