Исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Иван Манаев принял участие в форуме «Сто домов», объединившем ведущих экспертов в сфере работы с исторической недвижимостью. 
Самарская область презентовала опыт привлечения инвесторов для объектов культурного наследия на форуме в Твери
Самарская школа № 81 в числе первых в регионе присоединилась к памятным мероприятиям. В честь 81-й годовщины Победы здесь состоялось торжественное мероприятие «Поклонимся великим тем годам» патриотического проекта «Подвиги и герои».
В образовательных учреждениях губернии стартовали патриотические мероприятия, приуроченные ко Дню Победы
В среду, 29 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Промышленность» с участием Министра промышленности и торговли Российской Федерации Антона Алиханова, председателя Комитета Государственн
Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета по промышленности
Администрация Самары заключила соглашение о сотрудничестве в сфере туризма с Самаркандом. Документ в подписан ходе бизнес-миссии в Республику Узбекистан.
Туризм: Самара и Самарканд заключили соглашение о сотрудничестве 
С 7 по 10 мая 2026 года в Самаре состоится Межрегиональный слет «Послы Победы. Куйбышев», который объединит 100 активистов Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». 
Самара встретит «Послов Победы»
Сейчас на сайте PG.ER.RU уже зарегистрированы более четырех тысяч кандидатов.
«Единая Россия» продлевает регистрацию кандидатов на предварительное голосование
В понедельник, 4 мая, Ботанический сад Самарского университета им. Королёва открывает двери и ждёт первых гостей. 
Открытие Ботанического сада Самарского университета им. Королёва
В Самарской области завершилось обучение первого потока в 2026 году по программе повышения квалификации «Бренд работодателя», реализованной министерством труда, занятости и миграционной политики и АНОО ДПО «Таволга» для руководителей и специалистов предпр
В регионе завершилось обучение первого потока программы «Бренд работодателя»
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.69
-0.12
EUR 87.59
-0.29
30 елей и 60 каштанов высадили в самарском парке Победы накануне 9 Мая
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
Туризм: Самара и Самарканд заключили соглашение о сотрудничестве 

Администрация Самары заключила соглашение о сотрудничестве в сфере туризма с Самаркандом. Документ в подписан ходе бизнес-миссии в Республику Узбекистан.

Администрация Самары заключила соглашение о сотрудничестве в сфере туризма с Самаркандом. Документ в ходе бизнес-миссии в Республику Узбекистан подписали первый заместитель главы города Самары Юлия Ашуркова и хоким города Самарканда Фазлиддин Умаров.

Также во встрече приняли участие заместитель хокима Самаркандской области Рустам Кобилов, заместитель хокима города Самарканда Юнус Бобоназаров, представители самарских предприятий и сотрудники администрации города Самары в составе делегации.

«Созвучие названий Самары и Самарканда — своего рода исторический намек на возможность сближения наших городов. Благодаря подписанному соглашению мы сможем познакомить жителей Самарканда с самобытной культурой Поволжья, а гости из Самары смогут открыть для себя сокровища древнего Узбекистана. Особенно интересен опыт Самарканда в сохранении объектов культурного наследия и их интеграции в туристические маршруты. Сотрудничество в этой области поможет сделать наши города еще более привлекательными для путешественников. Благодарю хокима города Самарканда Фазлиддина Каримовича Умарова за теплый прием самарской делегации и приглашаю с ответной бизнес-миссией в Самару», – сказал глава города Самары Иван Носков.

Соглашение предполагает взаимное участие в фестивалях, ярмарках и культурных мероприятиях, совместные рекламные кампании на международных туристических выставках и форумах, синхронизацию работы туристических информационных центров и содействие в установлении партнерских связей между туристическими компаниями. Также администрация города Самары планирует инициировать анализ возможности запуска прямых авиарейсов.

«Самара и Самарканд — города с разным историческим масштабом, но схожим туристическим потенциалом, который важно развивать. Самарканд с его более чем 2700 летней историей — древняя жемчужина Великого шелкового пути, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО; Самара — молодой по сравнению с ним, но динамично развивающийся промышленный, научный и культурный центр России. Наше сотрудничество — это мост между культурами: путешественники смогут ощутить связь эпох и культур, открыть для себя древнюю мудрость Востока и современную динамику российского мегаполиса», – поделился хоким города Самарканда Фазлиддин Умаров.

Первый заместитель главы города Самары Юлия Ашуркова пригласила делегацию Самарканда на праздничные мероприятия 440-летия областной столицы и гастрономический фестиваль «Самара со вкусом», который в этом году состоится во второй раз и станет одним из крупных туристических событий.

Между Самарой и Самаркандом уже действует соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, заключенное в 2006 году. Документ предусматривает содействие в привлечении инвестиций, развитие деловых контактов между предприятиями, а также взаимодействие в сферах культуры, образования, спорта и молодежной политики.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

