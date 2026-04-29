Туризм: Самара и Самарканд заключили соглашение о сотрудничестве 

Администрация Самары заключила соглашение о сотрудничестве в сфере туризма с Самаркандом. Документ в ходе бизнес-миссии в Республику Узбекистан подписали первый заместитель главы города Самары Юлия Ашуркова и хоким города Самарканда Фазлиддин Умаров.



Также во встрече приняли участие заместитель хокима Самаркандской области Рустам Кобилов, заместитель хокима города Самарканда Юнус Бобоназаров, представители самарских предприятий и сотрудники администрации города Самары в составе делегации.



«Созвучие названий Самары и Самарканда — своего рода исторический намек на возможность сближения наших городов. Благодаря подписанному соглашению мы сможем познакомить жителей Самарканда с самобытной культурой Поволжья, а гости из Самары смогут открыть для себя сокровища древнего Узбекистана. Особенно интересен опыт Самарканда в сохранении объектов культурного наследия и их интеграции в туристические маршруты. Сотрудничество в этой области поможет сделать наши города еще более привлекательными для путешественников. Благодарю хокима города Самарканда Фазлиддина Каримовича Умарова за теплый прием самарской делегации и приглашаю с ответной бизнес-миссией в Самару», – сказал глава города Самары Иван Носков.



Соглашение предполагает взаимное участие в фестивалях, ярмарках и культурных мероприятиях, совместные рекламные кампании на международных туристических выставках и форумах, синхронизацию работы туристических информационных центров и содействие в установлении партнерских связей между туристическими компаниями. Также администрация города Самары планирует инициировать анализ возможности запуска прямых авиарейсов.



«Самара и Самарканд — города с разным историческим масштабом, но схожим туристическим потенциалом, который важно развивать. Самарканд с его более чем 2700 летней историей — древняя жемчужина Великого шелкового пути, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО; Самара — молодой по сравнению с ним, но динамично развивающийся промышленный, научный и культурный центр России. Наше сотрудничество — это мост между культурами: путешественники смогут ощутить связь эпох и культур, открыть для себя древнюю мудрость Востока и современную динамику российского мегаполиса», – поделился хоким города Самарканда Фазлиддин Умаров.



Первый заместитель главы города Самары Юлия Ашуркова пригласила делегацию Самарканда на праздничные мероприятия 440-летия областной столицы и гастрономический фестиваль «Самара со вкусом», который в этом году состоится во второй раз и станет одним из крупных туристических событий.



Между Самарой и Самаркандом уже действует соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, заключенное в 2006 году. Документ предусматривает содействие в привлечении инвестиций, развитие деловых контактов между предприятиями, а также взаимодействие в сферах культуры, образования, спорта и молодежной политики.

