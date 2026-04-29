Открытие Ботанического сада Самарского университета им. Королёва

В понедельник, 4 мая, Ботанический сад Самарского университета им. Королёва открывает двери и ждёт первых гостей.

В этом году в день открытия посетители смогут приобрести растения на ярмарке по привлекательным ценам, бесплатно посетить экскурсии (время экскурсий 10:00, 11:00, 14:00, 15:00), получить приз в квесте «Целительная сила растений». Дети смогут пообщаться с животными Самарского зоопарка.

Расписание открытия:

С 10:00 до 16:00 работает «Зеленая ярмарка» – продажа комнатных растений, декоративных многолетников, плодовых и декоративных древесных растений по привлекательным ценам.

В течение дня в саду вас ждут мероприятия со свободным входом: обзорные экскурсии по Ботаническому саду; квест «Целительная сила растений», победителей ждут ботанические презенты. Чтобы попасть на экскурсии и квест, необходимо зарегистрироваться. Места ограничены.

С 12:00 по 14:00 – выставка контактных животных из Самарского зоопарка.

В будние дни Ботанический сад будет работать с 10.00 до 20.00, в выходные и праздничные дни – с 10.00 до 17.00. Санитарный день – среда.



Помните: Ботанический сад – не парк, а научное учреждение и живой музей под открытым небом, сообщает пресс-служба Самарского университета.

