Школьники Кировского района познакомились с деятельностью Молодёжки Народного фронта 

В школе № 162 прошла встреча активных школьников Кировского района с представителями Московской и Самарской команд Молодёжки Народного фронта. Гости рассказали ученикам о миссии движения, как проходит сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО и о том, как каждый школьник может стать частью президентского движения.

Участники московской и самарской команд Молодёжки НФ на конкретных примерах показали, как сегодня выстраивается волонтёрская работа. Школьникам рассказали, какие проекты реализуются, какая помощь оказывается новым регионам и бойцам СВО и почему важно участвовать в общественной жизни страны.

«Мы приезжаем в школы, чтобы ребята знали: помогать ближним и делать добрые дела - это не громкие слова, а конкретные поступки. И начинаются они с личного выбора», - отметила координатор Молодёжки Народного фронта Самарской области Ирина Каштанова.

Завершением встречи стала традиционная акция «Письмо солдату». Каждый из школьников написал тёплые слова поддержки военнослужащим, которые сейчас находятся на передовой. Организаторы подчеркнули, что Народного фронта все послания доставит адресатам вместе с очередной партией гуманитарного груза.

Фото: Молодёжки Народного Фронта в Самарской области