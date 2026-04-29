Самарской таможней возбуждено уголовное дело за контрабанду пернатых 

Самарской таможней возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.226.1 УК РФ в отношении иностранца по факту контрабанды стратегически важных ресурсов дикой фауны, подпадающих под действия Конвенции СИТЕС в крупном размере.

Ранее сообщалось, что в районе поселка Акбулак (Оренбургской области) на МАПП «Сагарчин» таможенники остановили транспортное средство, в котором перемещались экзотические птицы. Всего перевозилось 103 особи. По результатам проведения экспертизы установлено, что часть из них включены в Конвенцию СИТЕС и для их перемещения через государственную границу действует разрешительный порядок.

Общая среднерыночная стоимость изъятых птиц составила более 1 млн рублей.

В настоящее время все птицы прошли ветеринарное обследование и направлены для дальнейшего содержания в Ульяновский и Московский зоопарки до принятия решения по уголовному делу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба Самарской таможни.

Фото: пресс-служба Самарской таможни.