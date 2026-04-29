Самарской таможней возбуждено уголовное дело за контрабанду пернатых 

Самарской таможней возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.226.1 УК РФ в отношении иностранца по факту контрабанды стратегически важных ресурсов дикой фауны, подпадающих под действия Конвенции СИТЕС в крупном размере.

Ранее сообщалось, что в районе поселка Акбулак (Оренбургской области) на МАПП «Сагарчин» таможенники остановили транспортное средство, в котором перемещались экзотические птицы. Всего перевозилось 103 особи. По результатам проведения экспертизы установлено, что часть из них включены в Конвенцию СИТЕС и для их перемещения через государственную границу действует разрешительный порядок. 
Общая среднерыночная стоимость изъятых птиц составила более 1 млн рублей. 
В настоящее время все птицы прошли ветеринарное обследование и направлены для дальнейшего содержания в Ульяновский и Московский зоопарки до принятия решения по уголовному делу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба Самарской таможни. 

 

Фото:  пресс-служба Самарской таможни.

В настоящее время в отношении директора яхтенного клуба в Самаре по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде ареста.
В Самаре директор яхтенного клуба обвиняется в мошенничестве
В настоящее время в отношении  директора яхтенного клуба в Самаре по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде ареста. Закон
В Самаре женщина несколько лет незаконно получала выплаты за фиктивную инвалидность.
Возбуждено уголовное дело в отношении самарчанки, подозреваемой в мошенничестве
В Самаре женщина несколько лет незаконно получалы выплаты за фиктивную инвалидность. Закон
В сентябре 2024 года шесть хулиганов на улице в Самаре, действуя из хулиганских побуждений группой лиц, удерживали и избивали трех подростков.
Шестерых самарцев осудили за избиение подростков
В сентябре 2024 года шесть хулиганов на улице в Самаре, действуя из хулиганских побуждений группой лиц, удерживали и избивали трех подростков. Закон
В среду, 29 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Промышленность»
Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета по промышленности
В Самаре предложили разместить зоопарк рядом со стадионом «Самара-Арена»
В Самаре предложили разместить зоопарк рядом со стадионом «Самара-Арена»
Самарская область вошла в тройку регионов-лидеров по объему госзакупок у самозанятых
Самарская область вошла в тройку регионов-лидеров по объему госзакупок у самозанятых
Во вторник, 28 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с победителями и участниками проектов благотворительного фонда «Система» из Самарской области.
Вячеслав Федорищев встретился с победителями и участниками проектов благотворительного фонда «Система»
Во вторник, 28 апреля, в Самаре в ВЦ «Экспо-Волга» впервые состоялся совместный форум председателей первичных профсоюзных организаций и партии «Единая России».
Вячеслав Федорищев принял участие в форуме самарских профсоюзов 
