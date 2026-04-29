В губернии наградили лауреатов и дипломантов Самарской студвесны и фестиваля работающей молодёжи «Весна на Волге»

В Самарской области прошла торжественная церемония награждения лауреатов и дипломантов областного фестиваля студенческого творчества «Самарская студенческая весна» среди студентов вузов, а также участников фестиваля работающей молодёжи «Весна на Волге». Новый проект впервые стал частью сезона и дал сцену молодым специалистам, которые, начав профессиональный путь, продолжают заниматься творчеством.

В 2026 году участниками фестиваля стали 2026 студентов образовательных организаций высшего образования. Ещё более 30 представителей работающей молодёжи подали заявки на участие в фестивале «Весна на Волге».

Напомним, фестиваль «Самарская студенческая весна – 2026» проводится при поддержке Правительства Самарской области, в рамках реализации Программы поддержки и развития молодёжного творчества «Студвесна» — крупнейшего молодёжного творческого проекта Российского Союза Молодежи, который ежегодно объединяет более 1,5 миллиона молодых людей из разных регионов страны.

«Для Самарской области Студвесна — это уже большая творческая традиция. Здесь каждый год появляются новые имена, новые команды и новые идеи. Особенно важно, что в этом сезоне к фестивалю присоединилась работающая молодёжь. Это значит, что творчество остаётся частью жизни и после студенческих лет», — отметил министр молодёжной политики Самарской области Владимир Усов.

Фестиваль, зародившийся в Самаре в 1993 году как площадка для студенческого творчества, сегодня продолжает быть одним из самых популярных проектов региона, который с каждым годом претерпевает изменения и привлекает все большее число участников. В этом году он собрал представителей из 16 ВУЗов региона и включил 16 конкурсных концертных мероприятий в городских округах Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Сызрань и муниципальном районе Кинельский. Кроме того, состоялся конкурсный день, давший ещё большему числу студентов шанс продемонстрировать свои таланты.

В Молодёжном центре Самарской области 27 апреля прошла торжественная церемония награждения лауреатов и дипломантов Фестивалей. По итогам, 109 творческих номеров студентов ВУЗов удостоены звания лауреата, а 129 номеров отмечены дипломами. Среди них не только яркие концертные номера традиционных направлений, но и авторские работы современных творческих форматов, таких как «Арт», «Видео», «Медиа», «Мода», а также подноминации Музыкального направления «Электронная музыка и диджеинг». Отдельно были отмечены представители работающей молодежи – 6 человек вошли в число призеров Фестиваля «Весна на Волге». Имена лауреатов и дипломантов уже опубликованы в официальном сообществе Фестиваля в социальной сети «ВКонтакте».

Победители направления «Конкурсное концертное мероприятие» и общекомандного зачёта будут названы на гала‑концерте «Самарской студенческой весны» — именно там подведут итоги состязания между ВУЗами и отметят лучшие творческие номера. А также из числа Лауреатов Фестиваля будет сформирована делегация, которая представит регион на Всероссийском этапе — с 24 по 29 июня в городе Красноярске.

Фото: министерство молодежной политики Самарской области