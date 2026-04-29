В регионе завершилось обучение первого потока программы «Бренд работодателя»

В Самарской области завершилось обучение первого потока в 2026 году по программе повышения квалификации «Бренд работодателя», реализованной министерством труда, занятости и миграционной политики и АНОО ДПО «Таволга» для руководителей и специалистов предприятий региона.

Программа была направлена на решение одной из ключевых задач современного рынка труда - повышение привлекательности работодателей и усиление их конкурентоспособности в борьбе за кадры.

«Сегодня предприятиям области важно не только привлечь, но и удержать специалистов, - отметила врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политик Самарской области Юлия Бренер. - Работодателю необходимо не только выстраивать процессы управления персоналом, но и формировать образ компании как места для комфортной работы, для профессионального развития».

Образовательная программа сочетала теоретическую подготовку и практическую работу. Участники изучали современные подходы к HR-брендингу, анализировали успешные кейсы региональных компаний, осваивали инструменты формирования корпоративной культуры, систем мотивации и удержания персонала, а также подходы к выстраиванию коммуникации с сотрудниками и соискателями.

«Кадровый ресурс ограничен, и конкуренция за специалиста с годами только растет, - подчеркнул Дмитрий Егоров, член Совета Самарского регионального отделения «Опоры России» - Эпоха, когда в основном работодатели выбирали, уходит в прошлое. Теперь кандидаты выбирают нас. На первый план выходит не только зарплата, но и бренд работодателя. Чтобы удержать людей, нужна удобная среда, где ценят инициативу и видят перспективу».

Ключевой особенностью программы стал ее проектный формат. В ходе обучения каждый участник разрабатывал собственный проект развития бренда работодателя своей организации. Это позволило не только закрепить полученные знания, но и подготовить конкретные управленческие решения, готовые к внедрению в практику.

Завершающее мероприятие программы было посвящено теме коммуникации как ключевого элемента бренда работодателя. Перед участниками выступил эксперт в области публичных выступлений и эффективной коммуникации Александр Суворов, тренер Мастерской управления «Сенеж». В рамках практической сессии участники отрабатывали навыки управления вниманием аудитории, выстраивания убедительной речи и формирования доверия в коммуникации. Особое внимание было уделено роли сотрудников и руководителей как носителей и трансляторов бренда работодателя в повседневной работе.

Среди участников программы - Ринат Калимуллин, ветеран специальной военной операции, участник программы «Школа героев» (реализуется по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в продолжение президентской программы «Время героев»). Сейчас Ринат руководит службой безопасности на сельхозпредприятии «Покровское» и возглавляет первичное отделение Ассоциации ветеранов СВО по Промышленному району Самары.

«Получаем определенные знания и компетенции, чтобы дальше успешно передать опыт нашим сотрудникам, - рассказал Ринат Калимуллин. - Дают новые знания для выстраивания определенной коммуникации между сотрудником и работодателем, что безусловно повлияет на эффективность работы».

По итогам программы слушатели получили удостоверения о повышении квалификации, а также сформированные проекты изменений и практические инструменты, которые могут быть внедрены в деятельность организаций. В этом году будет запущен второй поток программы.

Фото: АНОО ДПО «Таволга»