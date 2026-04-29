В регионе завершилось обучение первого потока программы «Бренд работодателя»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.69
-0.12
EUR 87.59
-0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
30 елей и 60 каштанов высадили в самарском парке Победы накануне 9 Мая
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

196
В Самарской области завершилось обучение первого потока в 2026 году по программе повышения квалификации «Бренд работодателя», реализованной министерством труда, занятости и миграционной политики и АНОО ДПО «Таволга» для руководителей и специалистов предприятий региона.
Программа была направлена на решение одной из ключевых задач современного рынка труда - повышение привлекательности работодателей и усиление их конкурентоспособности в борьбе за кадры. 
«Сегодня предприятиям области важно не только привлечь, но и удержать специалистов, - отметила врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политик Самарской области Юлия Бренер. - Работодателю необходимо не только выстраивать процессы управления персоналом, но и формировать образ компании как места для комфортной работы, для профессионального развития».
Образовательная программа сочетала теоретическую подготовку и практическую работу. Участники изучали современные подходы к HR-брендингу, анализировали успешные кейсы региональных компаний, осваивали инструменты формирования корпоративной культуры, систем мотивации и удержания персонала, а также подходы к выстраиванию коммуникации с сотрудниками и соискателями.
«Кадровый ресурс ограничен, и конкуренция за специалиста с годами только растет, - подчеркнул Дмитрий Егоров, член Совета Самарского регионального отделения «Опоры России» - Эпоха, когда в основном работодатели выбирали, уходит в прошлое. Теперь кандидаты выбирают нас. На первый план выходит не только зарплата, но и бренд работодателя. Чтобы удержать людей, нужна удобная среда, где ценят инициативу и видят перспективу».
Ключевой особенностью программы стал ее проектный формат. В ходе обучения каждый участник разрабатывал собственный проект развития бренда работодателя своей организации. Это позволило не только закрепить полученные знания, но и подготовить конкретные управленческие решения, готовые к внедрению в практику.
Завершающее мероприятие программы было посвящено теме коммуникации как ключевого элемента бренда работодателя. Перед участниками выступил эксперт в области публичных выступлений и эффективной коммуникации Александр Суворов, тренер Мастерской управления «Сенеж». В рамках практической сессии участники отрабатывали навыки управления вниманием аудитории, выстраивания убедительной речи и формирования доверия в коммуникации. Особое внимание было уделено роли сотрудников и руководителей как носителей и трансляторов бренда работодателя в повседневной работе.
Среди участников программы - Ринат Калимуллин, ветеран специальной военной операции, участник программы «Школа героев» (реализуется по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в продолжение президентской программы «Время героев»). Сейчас Ринат руководит службой безопасности на сельхозпредприятии «Покровское» и возглавляет первичное отделение Ассоциации ветеранов СВО по Промышленному району Самары. 
«Получаем определенные знания и компетенции, чтобы дальше успешно передать опыт нашим сотрудникам, - рассказал Ринат Калимуллин. - Дают новые знания для выстраивания определенной коммуникации между сотрудником и работодателем, что безусловно повлияет на эффективность работы». 
По итогам программы слушатели получили удостоверения о повышении квалификации, а также сформированные проекты изменений и практические инструменты, которые могут быть внедрены в деятельность организаций. В этом году будет запущен второй поток программы.

 

Фото: АНОО ДПО «Таволга»   

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре предложили разместить зоопарк рядом со стадионом «Самара-Арена»
29 апреля 2026  11:16
В Самаре предложили разместить зоопарк рядом со стадионом «Самара-Арена»
289
Самарская область вошла в тройку регионов-лидеров по объему госзакупок у самозанятых
29 апреля 2026  10:36
Самарская область вошла в тройку регионов-лидеров по объему госзакупок у самозанятых
331
Во вторник, 28 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с победителями и участниками проектов благотворительного фонда «Система» из Самарской области.
28 апреля 2026  19:29
Вячеслав Федорищев встретился с победителями и участниками проектов благотворительного фонда «Система»
1008
Во вторник, 28 апреля, в Самаре в ВЦ «Экспо-Волга» впервые состоялся совместный форум председателей первичных профсоюзных организаций и партии «Единая России». В пленарном заседании принял участие губернатор Самарской области, секретарь регионального отде
28 апреля 2026  16:55
Вячеслав Федорищев принял участие в форуме самарских профсоюзов 
686
Весь список