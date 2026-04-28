Вячеслав Федорищев наградил финалистов и победителя конкурса «Учитель года Самарской области»

Во вторник, 28 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественной церемонии подведения итогов и награждения победителей конкурса профессионального мастерства «Учитель года Самарской области» — 2026.

В этом году конкурс, направленный на выявление, поддержку и поощрение передовых школьных учителей, распространение педагогического опыта и повышение престижа профессии, проводился в 36-й раз. Участие в нем принимал 21 учитель из городских и сельских школ. Глава региона отдельно отметил, что более половины участников – это молодые педагоги в возрасте до 35 лет.

В числе конкурсантов — 4 учителя математики, 3 учителя начальных классов, 3 учителя русского языка и литературы, 3 учителя биологии, 3 учителя информатики, 2 учителя основ безопасности и защиты Родины, учитель физики, учитель английского языка, учитель физической культуры. В жюри конкурса — опытные педагоги, представители вузов, имеющие научную степень и звание, многие из них – победители конкурса «Учитель года Самарской области» и конкурса «Учитель года России» разных лет.

По итогам состязаний 16 педагогов стали лауреатами областного конкурса «Учитель года». Еще пятеро учителей стали финалистами и поборолись за первое место.

«Я хотел бы отдельно сказать большое спасибо тем людям, которые десятилетиями трудятся на благо нашего будущего – наших детей. Несмотря на все сложности профессии — мы их все знаем, это очень требовательная профессия, — вы продолжаете идти вперед и давать нам уверенность в том, что что наше будущее — наши дети будут сильнее, самыми лучшими, самыми умными», — обратился к присутствующим в зале Вячеслав Федорищев.

Глава региона подчеркнул, что конкурс педагогического мастерства многие годы пользуется заслуженным авторитетом. Среди победителей прошлых лет – лауреаты премии Президента Российской Федерации, обладатели специального приза Всероссийского конкурса «Малый хрустальный пеликан». За последние годы победители конкурса «Учитель года Самарской области» входили в пятерку лучших, становились абсолютными победителями Всероссийского конкурса «Учитель года России». «И самое главное, для нас для всех, для тех, кто видит систему образования, они являются настоящими примерами трудолюбия, примерами выдержанности, трудового мастерства, — отметил Вячеслав Федорищев. — При этом обладатели высокого звания «Учитель года России» продолжают работать в профессии, делиться опытом, и наша общая задача сейчас, не только в рамках конкурса, но и в ежедневной работе друг друга поддерживать, делиться друг с другом опытом, вместе преодолевать все сложности, которые присутствуют не только в профессии, но и в целом – день сегодняшний очень требователен к нам ко всем».

Глава региона поздравил финалистов, вручив им дипломы, денежные сертификаты и призы. Были отмечены: Александр Добкин – учитель физкультуры школы № 47 имени М.В. Демидовцева г.о. Тольятти, Артем Чудин – учитель информатики школы «Центр образования» пос. Варламово м.р. Сызранский, Станислава Яницкая – учитель биологии лицея «Престиж» г.о. Самара, Алексей Аполинаров – учитель биологии школы № 49 г.о. Самара, Максим Зинков – учитель физики школы «Образовательный центр «Южный город» пос. Придорожный м.р. Волжский. Победителем областного конкурса в этом году признана Станислава Яницкая. Глава региона вручил ей подарок — ключи от автомобиля «Лада Гранта».

Губернатор поздравил всех участников. «Для нас, для тех, кто помогает развивать систему образования, все педагоги — это наша основа, наша гордость», — добавил он.

В числе лауреатов – не только учителя, получившие высшее образование в Самарской области. Максим Зинков окончил Донецкий национальный университет. «Это говорит не только о тесных связях нашего региона с Донбассом, но и том, что Самарская область является точкой притяжения педагогических кадров, кузницей этих кадров, здесь перед учителями открываются широкие возможности для профессионального роста. И вы являетесь абсолютным примером этого очень высокого стандарта. Поздравляю! Спасибо за ваш труд», — сказал глава региона.

Победитель областного конкурса представит Самарскую область на Всероссийском конкурсе «Учитель года России».

