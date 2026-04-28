Во вторник, 28 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественной церемонии подведения итогов и награждения победителей конкурса профессионального мастерства «Учитель года Самарской области» — 2026.
Вячеслав Федорищев наградил финалистов и победителя конкурса «Учитель года Самарской области»
28 апреля Вячеслав Федорищев провел встречу с депутатом Государственной Думы Российской Федерации Виктором Казаковым и Героем России Денисом Портнягиным.
Герой России Денис Портнягин будет содействовать обеспечению безопасности в регионе
20 апреля стартовала регистрация на Всероссийский конкурс «Росмолодёжь.Гранты: Двигай сообщества», который проводится в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».
Молодёжь Самары может получить до 2 000 000 на развитие студенческих сообществ ссузов
Ежегодный отчетный концерт Центральной детской хоровой школы «Песня над Волгой звучит» – своеобразное подведение итогов учебного года, еще одна страничка в театрально-концертной и просветительской деятельности школы.
В САТОБ состоялся отчётный концерт Центральной детской хоровой школы «Песня над Волгой звучит»
В 2025 году Дмитрий Богаченок вместе с супругой и детьми переехали в Сызрань из Ульяновска, чтобы применять свои знания и опыт в отделении анестезиологии и реанимации №2 Сызранской центральной городской и районной больницы.
Врач анестезиолог-реаниматолог из Ульяновска вместе с супругой и детьми переехал в Сызрань
Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод стал одним из победителей Международного конкурса «Лучшие товары и услуги – ГЕММА» по итогам 2025 года.
Нефтеперерабатывающий завод из Новокуйбышевска - победитель международного конкурса 
28 апреля 2026 года в Ульяновске под руководством заместителя полномочного представителя Президента России в ПФО Олега Машковцева состоялось первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению ХI Российско-Китайского молодёжного форума в
В ПФО началась подготовка к XI Российско-Китайскому молодежному форуму в формате «Волга-Янцзы» 
По информации Приволжского УГМС 29 апреля местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра, порывы 15-18 м/с.
29 апреля в Самарской области ожидается сильный ветер
30 елей и 60 каштанов высадили в самарском парке Победы накануне 9 Мая
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
Вячеслав Федорищев наградил финалистов и победителя конкурса «Учитель года Самарской области»

Во вторник, 28 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественной церемонии подведения итогов и награждения победителей конкурса профессионального мастерства «Учитель года Самарской области» — 2026.

В этом году конкурс, направленный на выявление, поддержку и поощрение передовых школьных учителей, распространение педагогического опыта и повышение престижа профессии, проводился в 36-й раз. Участие в нем принимал 21 учитель из городских и сельских школ. Глава региона отдельно отметил, что более половины участников – это молодые педагоги в возрасте до 35 лет.

В числе конкурсантов — 4 учителя математики, 3 учителя начальных классов, 3 учителя русского языка и литературы, 3 учителя биологии, 3 учителя информатики, 2 учителя основ безопасности и защиты Родины, учитель физики, учитель английского языка, учитель физической культуры. В жюри конкурса — опытные педагоги, представители вузов, имеющие научную степень и звание, многие из них – победители конкурса «Учитель года Самарской области» и конкурса «Учитель года России» разных лет.

По итогам состязаний 16 педагогов стали лауреатами областного конкурса «Учитель года». Еще пятеро учителей стали финалистами и поборолись за первое место.

«Я хотел бы отдельно сказать большое спасибо тем людям, которые десятилетиями трудятся на благо нашего будущего – наших детей. Несмотря на все сложности профессии — мы их все знаем, это очень требовательная профессия, —  вы продолжаете идти вперед и давать нам уверенность в том, что что наше будущее — наши дети будут сильнее, самыми лучшими, самыми умными», — обратился к присутствующим в зале Вячеслав Федорищев.

Глава региона подчеркнул, что конкурс педагогического мастерства многие годы пользуется заслуженным авторитетом. Среди победителей прошлых лет – лауреаты премии Президента Российской Федерации, обладатели специального приза Всероссийского конкурса «Малый хрустальный пеликан». За последние годы победители конкурса «Учитель года Самарской области» входили в пятерку лучших, становились абсолютными победителями Всероссийского конкурса «Учитель года России». «И самое главное, для нас для всех, для тех, кто видит систему образования, они являются настоящими примерами трудолюбия, примерами выдержанности, трудового мастерства, — отметил Вячеслав Федорищев. — При этом обладатели высокого звания «Учитель года России» продолжают работать в профессии, делиться опытом, и наша общая задача сейчас, не только в рамках конкурса, но и в ежедневной работе друг друга поддерживать, делиться друг с другом опытом, вместе преодолевать все сложности, которые присутствуют не только в профессии, но и в целом – день сегодняшний очень требователен к нам ко всем».

Глава региона поздравил финалистов, вручив им дипломы, денежные сертификаты и призы. Были отмечены: Александр Добкин – учитель физкультуры школы № 47 имени М.В. Демидовцева г.о. Тольятти, Артем Чудин – учитель информатики школы «Центр образования» пос. Варламово м.р. Сызранский, Станислава Яницкая – учитель биологии лицея «Престиж» г.о. Самара, Алексей Аполинаров – учитель биологии школы № 49 г.о. Самара, Максим Зинков – учитель физики школы «Образовательный центр «Южный город» пос. Придорожный м.р. Волжский. Победителем областного конкурса в этом году признана Станислава Яницкая. Глава региона вручил ей подарок — ключи от автомобиля «Лада Гранта».

Губернатор поздравил всех участников. «Для нас, для тех, кто помогает развивать систему образования, все педагоги — это наша основа, наша гордость», — добавил он.

В числе лауреатов – не только учителя, получившие высшее образование в Самарской области. Максим Зинков окончил Донецкий национальный университет. «Это говорит не только о  тесных связях нашего региона с Донбассом, но и том, что Самарская область является точкой притяжения педагогических кадров, кузницей этих кадров, здесь перед учителями открываются широкие возможности для профессионального роста. И вы являетесь абсолютным примером этого очень высокого стандарта. Поздравляю! Спасибо за ваш труд», — сказал глава региона.

Победитель областного конкурса представит Самарскую область на Всероссийском конкурсе «Учитель года России».

 

Фото:  пресс-служба правительства Самарской области

В понедельник, 27 апреля, на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан, которые поступили через мессенджер МАКС и по другим каналам связи.
27 апреля 2026, 21:40
27 апреля 2026, 21:40
Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан в ходе совещания в облправительстве
В понедельник, 27 апреля, на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан, которые поступили... Политика
27 апреля на оперативном совещании в облправительстве под председательством Вячеслава Федорищева рассмотрели вопрос о ходе полевых работ на территории региона.
27 апреля 2026, 21:24
27 апреля 2026, 21:24
На оперативном совещании с губернатором обсудили ход посевной в Самарской области
27 апреля на оперативном совещании в облправительстве под председательством Вячеслава Федорищева рассмотрели вопрос о ходе полевых работ на территории... Политика
В среду, 22 апреля, Вячеслав Федорищев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Самарской области. Началось оно с минуты молчания в память о погибших в Сызрани мирных жителях.
22 апреля 2026, 20:09
22 апреля 2026, 20:09
Губернатор Вячеслав Федорищев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
В среду, 22 апреля, Вячеслав Федорищев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Самарской области. Началось оно с... Политика
Во вторник, 28 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественной церемонии подведения итогов и награждения победителей конкурса профессионального мастерства «Учитель года Самарской области» — 2026.
28 апреля 2026  16:05
28 апреля 2026  16:05
Вячеслав Федорищев наградил финалистов и победителя конкурса «Учитель года Самарской области»
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником самарских работников скорой помощи
28 апреля 2026  12:26
28 апреля 2026  12:26
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником самарских работников скорой помощи
Три человека погибли и шесть пострадали в Самарской области от урагана
28 апреля 2026  09:50
28 апреля 2026  09:50
Три человека погибли и шесть пострадали в Самарской области от урагана
Три человека погибли 27 апреля из-за последствий штормового ветра в Самарской области
28 апреля 2026  09:06
28 апреля 2026  09:06
Три человека погибли 27 апреля из-за последствий штормового ветра в Самарской области
В понедельник, 27 апреля, на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан, которые поступили через мессенджер МАКС и по другим каналам связи.
27 апреля 2026  21:40
27 апреля 2026  21:40
Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан в ходе совещания в облправительстве
