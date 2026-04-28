В регионе отремонтируют 45 км дорог к храмам и святыням по нацпроекту

В 2026 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Самарской области приведут в нормативное состояние 45,2 км автомобильных дорог, ведущих к 19 объектам религиозного и культурного наследия — храмам, церквям, монастырям и часовням. Работы охватят региональные трассы, улицы в Самаре и Тольятти.

В этом году в Борском районе капитально отремонтируют два участка трасс. Автодорога «Кинель – Богатое – Борское» протяженностью 2,76 километра по улице Победы входит в маршрут к Храму в честь святой блаженной Ксении Петербургской. Трасса «Отрадный – Богатое – Борское» протяженностью 2,7 километра по улицам Степана Разина и Первомайской ведёт к Церкви Сретения Господня.

В Самаре обновят дорожное покрытие на улице Степана Разина на участке от Льва Толстого до Комсомольской протяжённостью 1,39 км. Здесь расположены Собор Вознесения Господня и Часовня-крестильня Покрова Пресвятой Богородицы.

В Тольятти в Автозаводском районе приведут в порядок проспект Степана Разина на отрезке от Фрунзе до Спортивной протяжённостью 1,68 км. На этой улице находятся сразу три места поклонения: православная часовня, Церковь Серафима Саровского и Храм во имя преподобного Серафима Саровского.

«Духовные центры круглый год посещают как местные жители, так и гости из других регионов нашей страны. Дороги к ним должны быть безопасными и комфортными. Работа по обновлению этих маршрутов ведется постоянно. Например, в 2025 году в рамках нацпроекта мы уже отремонтировали 21 объект дорожной инфраструктуры общей протяжённостью 133,5 км, включая 14 участков автодорог и 7 мостовых сооружений», — отметил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Евгений Паймулин.

