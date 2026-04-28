Завершился региональный чемпионат «Абилимпикс» 2026

В Самарской области определены победители и призеры регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Чемпионат проводился с 20 по 24 апреля 2026 года на 35 площадках области.

Участниками чемпионата стали 675 конкурсантов из 162 образовательных организаций, в том числе 105 школ, 54 учреждений среднего профессионального образования и 3 вузов. Победителями и призёрами по итогам соревнований стали 324 человека в 60 компетенциях.

«Региональный этап чемпионата «Абилимпикс» вновь объединяет тысячи конкурсантов из всех субъектов Российской Федерации. Школьники, студенты и специалисты показали высокий уровень подготовки и получили шанс продолжить участие в соревнованиях в финале. Такой масштаб говорит о том, что движение востребовано и динамично развивается. Отдельно благодарю наставников, которые вкладывают душу в участников. Движение «Абилимпикс» дает возможность каждому молодому человеку найти свой путь в профессии, стать частью сообщества профессионалов и быть уверенным в своем будущем. И мы продолжим поддерживать его мероприятия», – отметил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Самарская область присоединилась к движению «Абилимпикс» в 2015 году. За 11 лет количество участников регионального чемпионата возросло почти в 15 раз – с 62 в 2016, до 915 в 2026 году.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отмечал, что комплексная реабилитация, социализация и содействие в жизнеустройстве граждан с ограничениями по здоровью, а также всесторонняя поддержка их инициатив являются приоритетными задачами, поставленными Президентом Владимиром Путиным.

Соревновательная программа чемпионата этого года была организована для трёх категорий участников: школьников от 14 лет, студентов и работающих граждан с инвалидностью и ОВЗ. Наиболее массовыми компетенциями стали «Инструктор по адаптивной физической культуре», «Вязание крючком», «Робототехника», «Электромонтаж».

В этом году в чемпионате Самарской области были представлены новые направления: «Агент по туризму», «Графический дизайн», «Оператор беспилотного летательного аппарата», «Садовник», «Специалист по организации производства (Бережливое производство)», «Специалист по сурдокоммуникации», «Мастер по приготовлению пиццы».

«Все больше жителей Самарской области принимают участие в региональном чемпионате «Абилимпикс». Ежегодно наши конкурсанты доказывают, что шанс открыть новые профессиональные горизонты и добиться значимых результатов есть у каждого, вне зависимости от физических возможностей. Победителей регионального чемпионата ждет отборочный этап и финал Национального чемпионата, где они столкнутся с новыми задачами и серьёзной конкуренцией. Желаю нашим участникам успешно представить родной регион!» - сказала заместитель министра образования Самарской области Ольга Лысикова.

За цифрами и масштабом чемпионата стоят судьбы людей, для которых «Абилимпиксе» стал точкой роста, шагом к профессии и уверенному будущему.

Дарья Чижова уже в пятый раз вышла на площадки регионального чемпионата и впервые выступила в категории «Специалисты». В этом году она стала победителем по компетенции «Мастер по обработке цифровой информации». «Это настоящий вызов: особенно ценно было соревноваться с сильными профессионалами и проверять себя. Каждый раз жду этот день с волнением и спортивным азартом, готовлюсь, советуюсь с наставником. А момент награждения и вручения золотой медали – как в первый раз: мурашки, радость и гордость… несмотря на то, что это уже моя четвёртая медаль», – поделилась Дарья.

Студентка Самарского государственного колледжа Олеся Ястребова, ставшая победителем по компетенции «Торговое дело», рассказала, что победа стала для неё не только признанием вложенных усилий, но и по-настоящему ярким опытом. «За этим результатом стоят месяцы подготовки: тренировки по продажам, разбор кейсов, ошибки и важные уроки, которые научили слышать клиента и сохранять самообладание в любой ситуации. Были волнение и сомнения, но именно они помогали собраться и идти вперёд. Сейчас, в преддверии финала Национального чемпионата, я чувствую одновременно гордость и ответственность. Это возможность показать всё, чему я научилась, достойно представить Самарскую область и, возможно, вдохновить других смелее идти к своей цели», – отметила Олеся.

Впереди у победителей регионального чемпионата отборочные соревнования и Национальный чемпионат «Абилимпикс», который традиционно пройдет в Москве в октябре.

Фото: министерство образования Самарской области