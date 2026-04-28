Вячеслав Федорищев принял участие в форуме самарских профсоюзов 

Восемь погибших и десятки скорых: пожар на стройке на севере Москвы
Во вторник, 28 апреля, в Самаре в ВЦ «Экспо-Волга» впервые состоялся совместный форум председателей первичных профсоюзных организаций и партии «Единая России». В пленарном заседании принял участие губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Федорищев. 
Среди участников форума «Солидарность трудящихся России – единство страны!» были руководители и представители профсоюзного движения Самарской области, крупнейших предприятий, общественных объединений, депутаты различного уровня, заслуженные жители региона, ветераны СВО,  Герои России. 
«Основа сильной экономики – это труд  наших людей. Безопасный и комфортный труд являются важнейшим условием для правильного и созидательного развития. Я благодарю каждого из вас за то, что вы ежедневно вносите вклад в поддержание на территории Самарской области этих ценностей, помогаете обеспечивать системную защиту трудящихся и решать их проблемы, – сказал Вячеслав Федорищев. – Для меня очень важно, что конструктивный диалог с профсоюзами у нас не только выстроен, мы по-настоящему работаем вместе. Профсоюзы оказывают очень большую поддержку тому курсу развития, который сейчас проводится в Самарской области».
Глава региона подчеркнул важность соглашения, подписанного в марте между  Федерацией профсоюзов и региональным отделением партии «Единая Россия».
«Это значимый шаг к объединению наших усилий для того, чтобы важнейшая деятельность профсоюзов получала поддержку от наших однопартийцев, – отметил Вячеслав Федорищев. – Это дает возможность профсоюзам дополнительные рычаги, объединяя две крупные общественные силы, которые искренне болеют за одно дело: за справедливые условия труда, социальные гарантии, уверенность наших людей в завтрашнем дне. Благодаря заключенному соглашению партия становится проводником ваших инициатив на всех уровнях – от муниципального до федерального». 
Губернатор отдельно отметил роль депутата Государственной Думы Виктора Казакова в поддержке профсоюзного движения в Самарской области.  «Вместе с вами будем продолжать эту работу», – сказал Вячеслав Федорищев.
В рамках форума работали дискуссионные площадки, где обсуждались  вопросы развития профсоюзного движения в регионе, а также предложения для включения в «Народную программу» партии «Единая Россия». 
«Народная программа», которая была утверждена 5 лет назад, показала свои результаты. Они обширные и мы не стесняемся говорить о том, что именно при поддержке партии «Единая Россия» в Самарской области было сделано очень многое, – отметил губернатор. – Новая «Народная программа» должна быть не менее важным инструментом. Ваши предложения и  наказы обязательно должны быть в ней учтены. Профсоюзная организация здесь является очень важным институтом проведения этих предложений».
Вячеслав Федорищев пригласил депутата Самарской Губернской Думы Александра Живайкина заняться работой по координации взаимодействия между партией «Единая Россия» и Федерацией профсоюзов.    
«Александр Иванович, получив мое предложение, сообщил мне, что выдвигает свою кандидатуру на выборы в Государственную Думу. Я это решение поддержал, потому что знаю его как очень ответственного человека, человека дела», – сказал глава региона.  
В ходе пленарного заседания форума состоялась церемония вручения наград жителям Самарской области, а также вручения организациям знамен «Организация эффективного социального партнерства в сфере труда» и переходящего знамени «За высокие показатели роста профсоюзных рядов в 2025 году». 
«Профсоюзы объединяют всех. Еще раз хотел бы вас всех поблагодарить за  важную работу. Многие из вас ее воспринимают как настоящую миссию, и у вас получается делать жизнь людей лучше, – отметил губернатор. – Наша встреча проходит во Всемирный день охраны труда и накануне Первомая. Хотел бы вас всех поздравить с этими праздниками и попросить вас передать поздравления коллективам, которые вы представляете».  

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области /  Иван Макеев

Теги: Акценты В центре внимания Самара

