Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан в ходе совещания в облправительстве

В понедельник, 27 апреля, на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан, которые поступили через мессенджер МАКС и по другим каналам связи.

Один из вопросов губернатору поступил из г. Тольятти. Жители обратились с просьбой о ремонте аппаратов для лучевой терапии в городской больнице №5. Из двух установленных аппаратов один находился в неработоспособном состоянии более двух недель, второй также вышел из строя. В результате пациенты региона не получали своевременного лечения.

«На сегодняшний день отремонтированный аппарат введен в эксплуатацию, его работоспособность восстановлена. Диагностика второго аппарата также проведена, сейчас продолжаются ремонтные работы, до 29 апреля планируем ввести в эксплуатацию», – доложил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.

Губернатор поручил организовать своевременную диагностику подобных медицинских аппаратов, чтобы предупредить возможные поломки.

С просьбой о ремонте дороги до села Смолькино уже не первый год обращаются жители Сызранского района. По их словам, из-за интенсивного трафика асфальт находится в плохом состоянии: дорожное полотно изношено, что приводит к частым ДТП.

И.о. министра транспорта и автомобильных дорог Сергей Неретин сообщил, что разработка проектной документации завершена: «Министерством транспорта завершена разработка проектной документации. Предусмотрено восстановление асфальтобетонного покрытия и ремонт сорока водопропускных труб. В текущем году в июле проведем конкурсные процедуры на строительство и выполнение монтажных работ на данном участке», – прокомментировал ситуацию Сергей Неретин.

Губернатор поручил ускорить эти работы, подчеркнув важность соблюдения технологических требований для повышения скорости и качества выполнения задачи.

О проблемах, с которыми обращаются жители региона в социальных сетях, доложила заместитель руководителя Администрации Губернатора Самарской области Дина Черемушкина. Так, на территории «Ерик Парка» в микрорайоне «Волгарь» в Самаре футбольное поле в межсезонье превращается в грязевое месиво, а в сухую погоду – в опасную полосу препятствий, что делает его непригодным для использования.

На пересечении улиц Каменногорская и Бобруйская в Самаре копится несанкционированная свалка отходов. Горожане обеспокоены состоянием своего района и просят произвести очистку территории. С подобной проблемой столкнулись также и жители села Богатое: «Несанкционированная свалка уже практически год украшает районный центр», – написали в своем обращении сельчане.

Жильцы дома № 90 на ул. Металлургическая в Самаре сообщают об аварийном состоянии подъезда и просят организовать срочный ремонт. Также в Самаре у дома № 25 по улице Стара-Загора практически полностью разрушено асфальтовое покрытие. Жители поселка Управленческий просят ускорить снос расселенных домов на улице Парижской Коммуны. Люди съехали еще осенью, и теперь открытые настежь здания представляют опасность.

«Я прошу глав муниципалитетов очень внимательно отнестись не только к тем проблемам, которые были представлены здесь, но и к тем, которые поступают в целом в систему ЦУР», – обратился Вячеслав Федорищев к членам Правительства.

Также, на оперативном совещании были озвучены решенные вопросы людей. Так, в Новокуйбышевске восстановлено ограждение спортивной площадки на территории школы №13 в поселке Русские Липяги. В Самаре восстановлено плиточное покрытие лестницы на Некрасовском спуске, а на улице Полевой приступили к сносу сгоревшего деревянного дома.

В Красноярском районе начали ремонт участка дороги Коммунарский-Яблоневый протяженностью 5,5 км по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Обновление трассы повысит транспортную доступность поселка, который находится в 26 км от райцентра.

Новости по теме
27 апреля на оперативном совещании в облправительстве под председательством Вячеслава Федорищева рассмотрели вопрос о ходе полевых работ на территории региона.
27 апреля 2026, 21:24
На оперативном совещании с губернатором обсудили ход посевной в Самарской области
27 апреля на оперативном совещании в облправительстве под председательством Вячеслава Федорищева рассмотрели вопрос о ходе полевых работ на территории... Политика
В среду, 22 апреля, Вячеслав Федорищев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Самарской области. Началось оно с минуты молчания в память о погибших в Сызрани мирных жителях.
22 апреля 2026, 20:09
Губернатор Вячеслав Федорищев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
В среду, 22 апреля, Вячеслав Федорищев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Самарской области. Началось оно с... Политика
Губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание по ликвидации последствий атаки БПЛА на территории городского округа Сызрань с участием членов правительства региона, силового блока, оперативных служб, руководства Сызрани.
22 апреля 2026, 17:47
Вячеслав Федорищев провел совещание по ликвидации последствий атаки БПЛА на территории г.о. Сызрань
Губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание по ликвидации последствий атаки БПЛА на территории городского округа Сызрань с участием членов... Политика
В Самаре упавшее из-за ветра дерево убило девочку
27 апреля 2026  14:05
В Самаре упавшее из-за ветра дерево убило девочку
В Самарской области стартовала ежегодная всероссийская акция помощи ветеранам «Красная гвоздика»
27 апреля 2026  13:50
В Самарской области стартовала ежегодная всероссийская акция помощи ветеранам «Красная гвоздика»
В Самаре тестируют 48 фонтанов перед официальным запуском 1 мая
27 апреля 2026  13:44
В Самаре тестируют 48 фонтанов перед официальным запуском 1 мая
