Студенты СЭК имени Мачнева выиграли турнир ПФО по баскетболу 3х3 среди студентов профессиональных образовательных организаций.

В Нижнем Новгороде состоялся суперфинал турнира Приволжского федерального округа по баскетболу 3х3 среди школьных команд и команд учреждений среднего профессионального образования. Турнир проводится по инициативе полномочного представителя Президента в ПФО Игоря Комарова.

По итогам соревнований первое место среди команд СПО заняла команда студентов ГАПОУ «Строительно-энергетический колледж (образовательно- производственный кампус) им.П.Мачнева» из Самарской области.

Баскетболист нашей команды Георгий Рузаев получил статус самого ценного игрока турнира.

Ребят поздравил заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев и профессиональные баскетболисты - игроки БК «Пари НН».

Также честь Самарской области на этих соревнованиях защищали команды СОШ №10 «Образовательный центр «Лик» города Отрадный (школы, девушки), Поволжского государственного колледжа (СПО, девушки) и СОШ «Образовательный центр имени Зеленова» поселка Новосемейкино Красноярского района (школы, юноши).

