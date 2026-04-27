Самарской областной научной библиотеке передадут книги, охватывающие 100 лет истории России

28 апреля в 11:30 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится торжественная передача документальной книжной серии «Страницы советской и российской истории. 1917–2017».



Один из авторов также проведёт лекцию, посвящённую архивным документам и их роли в бережном сохранении фактов.

Книжная серия «Страницы советской и российской истории. 1917–2017 гг.» реализуется Фондом сохранения историко-культурного наследия при поддержке БФ «Система». Издания рассказывают прежде всего о людях эпохи. Это попытка отобразить судьбы и истории тех, кто внёс вклад в развитие и изменение страны, а также оказал значительное влияние на современников. Среди героев серии – политики, военачальники, общественные и религиозные деятели, выдающиеся представители культуры, искусства и науки. И всё это – на фоне различных и многосложных периодов прошедшего столетия.



«Сегодня вопросы сохранения исторической памяти и предотвращения попыток фальсификации исторически событий стоят как никогда остро. Чтобы не потеряться в потоках информации, мы можем применять инструменты, которые помогают эффективно отделять правду от вымысла. И, конечно, огромное значение здесь имеют архивы, которые выступают одними из самых надёжных первоисточников», – рассказывает Анна Сергеевна Кочетова, заместитель директора Российского архива социально-политической истории, кандидат исторических наук и один из авторов книжной серии «Страницы советской и российской истории. 1917–2017 гг.».



Анна Сергеевна выступит с лекцией «Храним историю: об архивных документах и их значении». Встреча состоится в формате открытого диалога с гостями, и авторы лучших вопросов смогут получить в подарок экземпляры книг с автографом автора, посвящённых Льву Каменеву, литературоведу и одному из старейших соратников Ленина.



28 апреля 2026 года в 11:30, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел искусств (2 этаж)

