Самарские юнармейцы стали победителями Международной молодежной военно-спортивной игры «Наследники Победы»

В парке «Патриот» завершилась Международная молодежная военно-спортивная игра «Наследники Победы».

Победителем была признана команда Российской Федерации, которую представляли юнармейцы Самарской области: основная ее часть — ребята из юнармейских отрядов «Алмаз», «Центр Плотниковых», «Рать», юнармейского отряда им. Емельянова и «Кадет 177». Сразу после объявления итогов команду в соцсетях поздравил глава города Самары Иван Носков.

«Ребята, вы — лучшие! От души поздравляю вас и вашего тренера Романа Юрьевича Федорова. Желаю не сбавлять оборотов! Остальным юнармейцам — равнение на лучших! В соревнованиях участвовали в основном десятиклассники, так что им нужна достойная смена!» – отметил глава города Самары Иван Носков.

На протяжении десяти дней ребята участвовали в спортивных состязаниях, пилотировали FPV-дроны и FPV-катера, налаживали связь, оттачивали навыки оказания первой помощи и многое другое.