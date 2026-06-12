Я нашел ошибку
Главные новости:
Швейцария ужесточила выдачу виз россиянам
Швейцария ужесточила выдачу виз россиянам
Самарские юнармейцы стали победителями Международной молодежной военно-спортивной игры «Наследники Победы»
Самарские юнармейцы стали победителями Международной молодежной военно-спортивной игры «Наследники Победы»
В микрорайоне «Кошелев Парк» на окраине Самары освятили купол нового храма
В микрорайоне «Кошелев Парк» на окраине Самары освятили купол нового храма
В Самарской области установят охранные зоны двух памятников природы
В Самарской области установят охранные зоны двух памятников природы
Россиян призвали не пытаться охладиться пивом в жару
Россиян призвали не пытаться охладиться пивом в жару
Праздничные мероприятия ко Дню России прошли во всех районах Самары
Праздничные мероприятия ко Дню России прошли во всех районах Самары
Молодежка Народного фронта в Самарской области провела патриотическую акцию в честь Дня России.
Молодежка Народного фронта в Самарской области провела патриотическую акцию в честь Дня России
12 июня в Самарской области возможны гроза и град
12 июня в Самарской области возможны гроза и град
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.91
0.12
EUR 82.97
-0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк отметит день рождения пеликана
Фестиваль «Будь как Дома» пройдет в Музее-галерее «Заварка» в Самаре
В Самаре ищут мастеров на летний благотворительный Котофест от котокафе «ЧуКОТка» 
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Россиян призвали не пытаться охладиться пивом в жару

240
Россиян призвали не пытаться охладиться пивом в жару

Попытки охладиться пивом и другим алкоголем в жаркую погоду увеличивают риск перегрева, предупредила гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Елена Бутенко. О последствиях этой привычки она рассказала россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

«После попадания алкоголя в организм запускается целый ряд реакций, связанных с работой нервной системы. Под действием этанола усиливается выработка нейромедиаторов, в частности адреналина и норадреналина. Это приводит к учащению сердцебиения и расширению кровеносных сосудов. В результате человеку кажется, что тело согревается и по нему разливается тепло», — объяснила Бутенко.

Однако, по словам врача, этот эффект носит временный характер. По мере увеличения дозы спиртного сосудистые реакции меняются, что негативно отражается на кровообращении. Она предупредила, что после первоначального расширения сосудов развивается их спазм, что приводит к ухудшению кровоснабжения внутренних органов. В связи с этим доктор призвала не рассчитывать на охлаждающий эффект даже от холодного пива или вина. Более того, на фоне жары такая сосудистая нагрузка может ухудшить самочувствие, подчеркнула Бутенко.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Праздничные мероприятия ко Дню России прошли во всех районах Самары
12 июня 2026  15:57
Праздничные мероприятия ко Дню России прошли во всех районах Самары
293
ПВО отразила массированную атаку БПЛА на Тольятти, поврежден промобъект
12 июня 2026  12:16
ПВО отразила массированную атаку БПЛА на Тольятти, поврежден промобъект
526
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем России
12 июня 2026  10:12
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем России
436
В Самаре изменили схемы движения трамваев из-за ремонта путей
11 июня 2026  19:04
В Самаре временно изменили схемы движения трамваев
760
День России в Самаре отметят насыщенной программой мероприятий
11 июня 2026  18:11
День России в Самаре отметят насыщенной программой мероприятий
1432
Весь список