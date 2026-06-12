В микрорайоне «Кошелев Парк» на окраине Самары освятили купол нового храма

Сегодня, в День России 12 июня 2026 года, в самарском микрорайоне «Кошелев Парк» состялся обряд освящения и поднятия Креста и Купола на новый храм. Он воздвигнут во имя священномученика Киприана и мученицы Иустины.

Сам храм открыт для прихожан, он находится по адресу: Волжский район, городское поселение Смышляевка, посёлок городского типа Стройкерамика, микрорайон Кошелев-Парк, жилой комплекс Детский Мир, квартал А-15.

О своем участии в обряде освящения рассказал в своих социальных сетях рассказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Глава региона отметил, что для него это большая честь. По его словам, возведение храма — важный шаг в создании духовного центра для жителей микрорайона. «Уверен, храм станет местом духовной поддержки и утешения для тысяч самарцев», — написал Вячеслав Федорищев.

Губернатор поблагодарил всех, кто внёс вклад в возведение храма: архитекторов, строителей, священнослужителей и прихожан. Особую признательность он выразил Владимиру Кошелеву, благодаря попечительству которого строится храм, пишет Самара-МК.

Фото соцсети Вячеслава Федорищева