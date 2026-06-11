В Самаре временно изменили схемы движения трамваев

С 20:00 11 июня в Самаре стартует первая фаза ремонта трамвайной линии на пересечении улиц XXII Партсъезда и Победы. До 18:00 18 июня в направлении станции метро «Безымянка» участок будет недоступен для движения автотранспорта, самокатов и других средств индивидуальной мобильности. В сторону улицы Средне-Садовой транспорт направят по улице Победы, улице XXII Партсъезда, далее – в объезд через улицу Физкультурную.



Участок трамвайной линии будет выводиться из эксплуатации в следующие периоды:



- с 20:00 11 июня до 05:00 12 июня;

- с 20:00 12 июня до 05:00 14 июня;

- с 20:00 14 июня до 05:00 15 июня;

- с 20:00 15 июня до 05:00 16 июня:

- с 22:00 16 июня до 05:00 17 июня.



В связи с временной приостановкой движения трамваев через ремонтируемый перекресток трассы следования маршрутов №№ 2, 4, 7, 11, 12, 19, 21 и 23 будут скорректированы следующим образом:



- маршруты № 4 и № 23 – Постников овраг – Дом печати – Постников овраг – автостанция «Аврора» – улица Красных Коммунаров – автостанция «Аврора» – Постников овраг;



- маршруты № 7 и № 12 – Стадион «Самара Арена» – улица Ново-Вокзальная – улица Ставропольская – улица Антонова-Овсеенко – Дом печати и обратно;



- маршрут № 11 – Автостанция «Аврора» – Юнгородок и обратно;



- маршрут № 19 – Улица Фадеева – улица Ново-Вокзальная – улица Ставропольская – улица Антонова-Овсеенко – Дом печати и обратно;



- маршрут № 21 – Барбошина поляна – улица Ново-Вокзальная – улица Ставропольская – улица Антонова-Овсеенко – Дом печати и обратно.



Отметим, что трамваи Кировского трамвайного депо, работающие на маршрутах №№ 11 и 19, по вечерам поедут в депо по Заводскому шоссе через Юнгородок. Напомним также, что трамвайный маршрут № 2 (Постников овраг – Юнгородок) работает только в часы пик по будням.



Троллейбусы № 7 Завод «Металлург» – троллейбусное депо № 2 (улица Физкультурная, 1А) до завершения ремонта вышеуказанного перекрёстка будут курсировать по укороченному маршруту. При движении от завода «Металлург» троллейбусы поедут по проспекту Металлургов – через проспект Кирова – по улице Вольской – улице Воронежской – ул. Победы – ул. Калинина – улице Вольской и обратно по тем же улицам.



Автобусы маршрутов №№ 30, 34, 41 и 226 будут объезжать ремонтируемый участок перекрёстка улиц XXII Партсъезда и Победы. В сторону станции метро «Безымянка» движение организуют по следующей схеме: улица Победы – улица XXII Партсъезда – разворот на пересечении с улицей Физкультурной – улица XXII Партсъезда, далее – по своим обычным трассам следования. В обратном направлении в период первой фазы ремонта перекрёстка с трамвайными путями изменений не предусмотрено.



Отметим, что перекресток улиц XXII Партсъезда и Победы – десятый, который обновят в текущем году по госпрограмме «Развитие транспортной системы Самарской области». На отрезке трамвайной линии протяжённостью 87,5 метра подрядчик заменит основание, рельсошпальную решетку, уложит дорожные плиты на переезде и выполнит другие сопутствующие работы. С перечнем всех перекрестков, подлежащих ремонту в 2026 году, можно ознакомиться на официальном сайте администрации города: https://samadm.ru/media/news/57815/?sphrase_id=821996.