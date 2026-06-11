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В Самарской области «Единая Россия» и «Молодая Гвардия» развернули многометровые триколоры в честь Дня России

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В Самарской области «Единая Россия» и «Молодая Гвардия» развернули многометровые триколоры в честь Дня России
В преддверии главного государственного праздника активисты «Единой России» и «Молодой Гвардии» провели масштабную патриотическую акцию в Хворостянском и Нефтегорском районах. В Самаре акция пройдет 12 июня в парке «Молодежный».
 

В Нефтегорске развернули 300 метров российского триколора. В акции приняли участие свыше 200 человек — участники СВО, молодогвардейцы, молодёжь, местные жители, а также секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава муниципального района Нефтегорский Александр Баландин. Вместе они развернули государственный символ и поздравили земляков с наступающим праздником.

«Мы благодарим жителей и администрацию района за поддержку нашей инициативы! У нашей ленты большая история, и мы рады развернуть её в Нефтегорском районе. Собралось много неравнодушных жителей и молодёжи, чтобы развернуть главный символ нашей страны. Поздравляю всех с Днём России!», - поздравил жителей района руководитель аппарата Самарского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Арсений Ганин.

Патриотическая эстафета продолжилась в Хворостянском районе. На центральной площади села Хворостянка состоялся разворот ленты Российского триколора длиной свыше 300 метров. К участникам и жителям района обратились секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава муниципального района Хворостянский Сергей Кислинский и руководитель регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Антон Родионов.

«В преддверии Дня России в Хворостянском районе развернули ленту в цветах Российского триколора. Благодарим всех, кто поддержал нашу инициативу и присоединился. Приходили не только учащиеся школ и студенты техникума, но и неравнодушные жители с семьями. Мы рады, что наши инициативы находят отклик в сердцах людей, мы идём дальше!», - поделился Антон Родионов.

Вместе с молодогвардейцами ленту разворачивали активисты местного отделения партии, участники и ветераны специальной военной операции, а также жители района, школьники, студенты местного техникума, приъодиди с детьми и целыми семьями.   

В День России - 12 июня -  патриотический  флэшмоб пройдет в областной столице. В парке «Молодежный» Промышленного района развернут 400-метровую ленту в цветах флага Российской Федерации.

В акции примут  участие ветераны и участники специальной военной операции, школьники,  студенты техникумов и колледжей, активисты Ассоциации профсоюзных организаций студентов Самарской области,  студенческий совет Самарского гостехуниверситета, депутаты фракции «Единая Россия», молодогвардейцы, жители города.

Почётными гостями мероприятия станут Герой Российской Федерации, заместитель секретаря Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Максим  Девятов, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Промышленного района, депутат Самарской Губернской Думы Виктор Воропаев.

Сотни самарцев разных поколений развернут огромный триколор под гимн Российской Федерации.

Напомним, что «Единая Россия» и «Молодая Гвардия» продолжают серию патриотических мероприятий, приуроченных ко Дню России. Партия подчёркивает: государственный флаг объединяет всех граждан, независимо от возраста и профессии, напоминая об ответственности за судьбу Родины.

Теги: Единая Россия

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