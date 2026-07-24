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Александр Живайкин: вдовы и ветераны СВО получат новые права и поддержку

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Государственная Дума РФ приняла пакет законов, расширяющих меры поддержки ветеранов боевых действий и семей погибших участников СВО. Инициативы подготовлены при активном участии партии «Единая Россия».

Государственная Дума РФ приняла пакет законов, расширяющих меры поддержки ветеранов боевых действий и семей погибших участников СВО. Инициативы подготовлены при активном участии партии «Единая Россия».

Как подчеркнул депутат фракции «Единая Россия» Самарской Губернской Думы Александр Живайкин, речь идёт о конкретной помощи тем, кто заплатил за безопасность страны здоровьем и жизнью.

«Мы в регионе готовы оперативно выстроить работу по каждому направлению. Ни одна семья погибшего бойца из Самарской области не должна остаться без поддержки», — отметил Александр Живайкин .

Депутат разъяснил, что изменится на практике. Если семья стояла в очереди на получение жилья, а военнослужащий погиб, теперь её не смогут исключить. Раньше такое происходило из‑за юридических «пустот»: человека не стало — и формально исчезали основания. Теперь это исправлено. Более того, норма распространяется на тех, кто потерял кормильца с 24 февраля 2022 года: восстановиться в очереди можно задним числом.

Сотрудники МЧС, сапёры и спасатели, работавшие на освобождённых территориях, смогут оформить статус ветеранов боевых действий — вместе со всеми положенными льготами .

Ещё одно решение, которое Александр Живайкин назвал по‑настоящему человеческим: ветераны и инвалиды боевых действий смогут пройти бесплатную процедуру ЭКО. Вдовы погибших участников СВО также смогут воспользоваться этим правом в течение пяти лет после гибели мужа — при наличии нотариального согласия, данного им при жизни.

Теперь медицинское сопровождение ветеранов будет отслеживаться индивидуально — чтобы каждый получал всё положенное без лишних согласований, повторных визитов и «потерянных» направлений.

По словам Живайкина, ключевой смысл принятых решений — убрать бюрократические «провалы» и сделать поддержку адресной, понятной и гарантированной. Принятые законы станут дополнением к уже действующим в Самарской области мерам поддержки участников СВО и их семей.
Отметим, что принятые Госдумой законы в поддержку ветеранов и семей погибших участников СВО — прямое продолжение работы «Единой России» в рамках Народной программы, где поддержка защитников Отечества является одним из главных приоритетов, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото:  пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

 

Теги: Единая Россия Самара

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