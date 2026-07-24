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Вячеслав Федорищев подвел промежуточные итоги благоустройства территорий по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

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Губернатор Вячеслав Федорищев подвел промежуточные итоги благоустройства территорий по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», о которых сообщил в своем канале в МАХ.

Губернатор Вячеслав Федорищев подвел промежуточные итоги благоустройства территорий по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», о которых сообщил в своем канале в МАХ.

«Уже закончились работы на 23 общественных пространствах в Большечерниговском, Камышлинском, Красноармейском, Пестравском, Приволжском, Кинельском, Алексеевском и Безенчукском районах, — рассказал глава региона. — В высокой стадии готовности (99%) 25 новых точек притяжения, а на 47 объектах работы выполнены более чем на 50%».

Так, в селе Екатериновка Безенчукского района обновили пляж. В селе Новое Усманово Камышлинского района построили спортивную площадку с уличными тренажерами и скамейками для отдыха после тренировки. А в районном центре — селе Камышла — обустроили парковку и зону отдыха у спортивной школы. В Клявлино появилась новая детская игровая площадка. В селе Большая Черниговка — детский игровой комплекс «Фрегат».

Дополнительно в этом году в области будут обновлены 4 общественные территории, которые стали победителями X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды:

— аллея, ведущая к первой ГЭС Поволжья в Сызрани;

— сквер «Голубые ели» в Новокуйбышевске в новой интерпретации;

— территория, прилегающая к Дворцу культуры имени А. М. Горького в Чапаевске;

— «Аллея мечты» в Октябрьске.

Также благоустроены 33 из 97 запланированных дворовых территорий. Готовность еще 33 дворов составляет более 80%. Работы по всем этим объектам должны быть завершены к 1 сентября.

Источник:  Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области

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