В Самаре на пять дней перекрыли участок улицы Мичурина из-за ремонта теплосетей

Как сообщили в городской администрации областной столицы, ограничение движения по Мичурина в обоих направлениях в районе дома № 19в будет действовать с 06:00 23 июля до 06:00 28 июля, пишет Обоз-инфо.

Мера связана с продолжением ремонта тепловой сети в рамках подготовки к следующему отопительному сезону – энергетики приступают ко второму этапу обновления малонадёжных коммуникаций, идущих от Привокзальной отопительной котельной.

Напомним, слабые участки теплотрассы были выявлены по результатам гидравлических испытаний. Рядом с домом № 19в по улице Мичурина специалисты уже выполнили ремонт со стороны Московского шоссе, а теперь предстоит обновить трубопровод, проходящий непосредственно под дорожным полотном напротив площади Памяти. Всего, с учётом двух локаций, приведут в порядок около 140 метров трубопровода. «Это позволит значительно повысить надёжность теплоснабжения жителей Октябрьского района», – подчеркнули в ресурсоснабжающей организации.

На время проведения работ и последующего восстановления благоустройства для пешеходов будут устроены специальные переходные мостики, чтобы жители могли безопасно перемещаться через ремонтируемый участок. Автомобилистам же рекомендуют заранее выбирать объездные пути – по улицам Осипенко и Челюскинцев, которые позволят минимизировать потери времени в пути.

Особое внимание уделено пассажирам общественного транспорта: трассы следования автобусов №№ 4, 22 и троллейбусов №№ 4, 15 будут изменены. В городском департаменте транспорта уточнили, что троллейбусы № 4 и № 15 в прямом направлении (в сторону железнодорожного вокзала) поедут в объезд – по Московскому шоссе, затем по улице Коммунистической, улице Агибалова, через Комсомольскую площадь и до улицы Спортивной. В обратном направлении маршрут проляжет через улицу Спортивную, Никитинскую площадь, улицу Коммунистическую и Московское шоссе, после чего транспорт вернётся на привычную трассу.

Что касается автобусов № 4, то в прямом направлении они последуют по Московскому шоссе, затем без поворота на проспект Масленникова проследуют по улице Мичурина через улицу Чкалова, улицу Коммунистическую и улицу Агибалова до конечной остановки «Железнодорожный вокзал». В обратном направлении маршрут построен через вокзал, улицу Спортивную, улицу Коммунистическую, улицу Чкалова, улицу Мичурина и Московское шоссе до остановки «Овощная база» на улице Олимпийской.