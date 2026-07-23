В Самаре на пять дней перекрыли участок улицы Мичурина из-за ремонта теплосетей

Я нашел ошибку
Главные новости:
Уровень бедности в России составляет 6,7%
Уровень бедности в России составляет 6,7%
Инвестиции резидентов ОЭЗ «Тольятти» в первом квартале 2026 года превысили 4,5 млрд рублей
Инвестиции резидентов ОЭЗ «Тольятти» в первом квартале 2026 года превысили 4,5 млрд рублей
В Минпромторге Самарской области обсудили масштабирование бережливых технологий на социальную сферу в 2026 году
В Минпромторге Самарской области обсудили масштабирование бережливых технологий на социальную сферу в 2026 году
Самарчанка присвоила чужой телефон в магазине, когда его нашел охранник
Самарчанка присвоила чужой телефон в магазине, когда его нашел охранник
Летом в Самарской области спрос на свадебную фотосъемку вырос более чем вдвое
Летом в Самарской области спрос на свадебную фотосъемку вырос более чем вдвое
В Самаре в ТК "Амбар" пройдет День красоты и стиля
В Самаре в ТК "Амбар" пройдет День красоты и стиля
Житель Самарской области заплатил штраф за отказ от медосвидетельствования
Житель Самарской области заплатил штраф за отказ от медосвидетельствования
В Борском районе утонули два подростка
В Борском районе утонули два подростка
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.48
-0.07
EUR 89.6
-0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в ТК "Амбар" пройдет День красоты и стиля
В регионе пройдет XXVI Фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого
В СОУНБ состоится творческий вечер «Булгак на Волге»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самаре на пять дней перекрыли участок улицы Мичурина из-за ремонта теплосетей

157
В Самаре на пять дней перекрыли участок улицы Мичурина из-за ремонта теплосетей

Как сообщили в городской администрации областной столицы, ограничение движения по Мичурина в обоих направлениях в районе дома № 19в будет действовать с 06:00 23 июля до 06:00 28 июля, пишет Обоз-инфо.

Мера связана с продолжением ремонта тепловой сети в рамках подготовки к следующему отопительному сезону – энергетики приступают ко второму этапу обновления малонадёжных коммуникаций, идущих от Привокзальной отопительной котельной.

Напомним, слабые участки теплотрассы были выявлены по результатам гидравлических испытаний. Рядом с домом № 19в по улице Мичурина специалисты уже выполнили ремонт со стороны Московского шоссе, а теперь предстоит обновить трубопровод, проходящий непосредственно под дорожным полотном напротив площади Памяти. Всего, с учётом двух локаций, приведут в порядок около 140 метров трубопровода. «Это позволит значительно повысить надёжность теплоснабжения жителей Октябрьского района», – подчеркнули в ресурсоснабжающей организации.

На время проведения работ и последующего восстановления благоустройства для пешеходов будут устроены специальные переходные мостики, чтобы жители могли безопасно перемещаться через ремонтируемый участок. Автомобилистам же рекомендуют заранее выбирать объездные пути – по улицам Осипенко и Челюскинцев, которые позволят минимизировать потери времени в пути.

Особое внимание уделено пассажирам общественного транспорта: трассы следования автобусов №№ 4, 22 и троллейбусов №№ 4, 15 будут изменены. В городском департаменте транспорта уточнили, что троллейбусы № 4 и № 15 в прямом направлении (в сторону железнодорожного вокзала) поедут в объезд – по Московскому шоссе, затем по улице Коммунистической, улице Агибалова, через Комсомольскую площадь и до улицы Спортивной. В обратном направлении маршрут проляжет через улицу Спортивную, Никитинскую площадь, улицу Коммунистическую и Московское шоссе, после чего транспорт вернётся на привычную трассу.

Что касается автобусов № 4, то в прямом направлении они последуют по Московскому шоссе, затем без поворота на проспект Масленникова проследуют по улице Мичурина через улицу Чкалова, улицу Коммунистическую и улицу Агибалова до конечной остановки «Железнодорожный вокзал». В обратном направлении маршрут построен через вокзал, улицу Спортивную, улицу Коммунистическую, улицу Чкалова, улицу Мичурина и Московское шоссе до остановки «Овощная база» на улице Олимпийской.

Теги: В центре внимания Городской транспорт

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре временно скорректируют маршрут дачных автобусов №154
22 июля 2026, 11:05
В Самаре временно скорректируют маршрут дачных автобусов №154
Небольшие изменения трассы следования будут связаны с дорожными работами, запланированными 22 июля на участке в садовом массиве «Водинский». Общество
454
Движение транспортных средств по участку улицы Полевой в Самаре временно ограничат
12 июля 2026, 13:31
Движение транспортных средств по участку улицы Полевой в Самаре временно ограничат
 В прямом направлении, в сторону площади Революции, автобусы поедут по своим маршрутам. Транспорт
1485
В Самарской области отменили ограничения на продажу топлива.
12 июля 2026, 12:52
В Самарской области отменили ограничения на продажу топлива
Об этом сообщили в Минпромторге Самарской области. Транспорт
4829
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Чёрный список Самары: дома, где чаще всего засоряют канализацию
23 июля 2026  10:38
Чёрный список Самары: дома, где чаще всего засоряют канализацию
136
В Самаре на пять дней перекрыли участок улицы Мичурина из-за ремонта теплосетей
23 июля 2026  10:29
В Самаре на пять дней перекрыли участок улицы Мичурина из-за ремонта теплосетей
144
Исполнение доходной части бюджета Самарской области упало до антирекордных 36,03%
22 июля 2026  13:01
Исполнение доходной части бюджета Самарской области упало до антирекордных 36,03%
510
Самарская область получила доступ к обновленной цифровой платформе для повышения эффективности предприятий
22 июля 2026  12:06
Самарская область получила доступ к обновленной цифровой платформе для повышения эффективности предприятий
507
В Самаре временно скорректируют маршрут дачных автобусов №154
22 июля 2026  11:05
В Самаре временно скорректируют маршрут дачных автобусов №154
453
Весь список