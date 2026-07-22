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Самарская область получила доступ к обновленной цифровой платформе для повышения эффективности предприятий

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Самарская область получила доступ к обновленной цифровой платформе для повышения эффективности предприятий

Региональные компании смогут использовать единый цифровой инструмент для внедрения бережливых технологий.

Федеральный центр компетенций (ФЦК) запустил обновленную ИТ-платформу производительность.рф. Решение объединяет лучшие практики, образовательные программы, аналитические сервисы и экспертную поддержку в формате единого цифрового пространства для предприятий реального сектора и организаций социальной сферы.

Развитие производительности труда остается одной из ключевых задач для российской экономики. Ее решение требует не только системного подхода, заданного федеральным проектом «Производительность труда», но и современных инструментов, позволяющих масштабировать накопленный опыт и гарантировать быстрый доступ к эффективным решениям. Обновленная платформа производительность.рф призвана стать экосистемой, обеспечивающей практическую реализацию этих задач.

Одним из ключевых сервисов стал маркетплейс практик повышения операционной эффективности. Пользователи получают доступ к структурированным решениям с подробным описанием условий внедрения, необходимых ресурсов и ожидаемых эффектов. Для участников федерального проекта это дополнение к экспертной поддержке. А для остальных организаций маркетплейс практик может стать инструментом для самостоятельного внедрения улучшений. Выдача решений на платформе ранжирована: чем популярнее практика и чем больше внедрений — тем выше рейтинг.

Образовательный блок платформы включает каталог программ Академии производительности: онлайн-курсы, очные тренинги, фабрики процессов и сертификацию. Пользователи могут сразу определить формат участия — бесплатные программы, доступные в рамках нацпроекта, или коммерческие решения.

Отдельное направление — аналитические сервисы. Платформа формирует отчеты по ключевым финансовым и операционным показателям за 3–5 лет, позволяя проводить экспресс-оценку и стратегическое планирование. Инструменты бенчмаркинга дают возможность сравнивать показатели организации с аналогами по отрасли, региону и масштабу.

В Самарской области федеральный проект «Производительность труда» реализуется с 2018 года. На сегодняшний день в проекте участвуют уже более 230 компаний. Совокупный экономический эффект от внедрения бережливых технологий превысил 3 млрд рублей. Обновленная платформа позволит региональным предприятиям быстрее находить готовые решения, обучать сотрудников и сравнивать свои показатели с лидерами отрасли.

«Рост производительности труда — системная задача, которая требует поддержки на федеральном уровне. Предприятиям, заинтересованным в повышении эффективности, крайне важен быстрый и удобный доступ к проверенным решениям и экспертам для практической работы. Обновленная платформа производительность.рф не только делает доступнее и удобнее процесс включения компаний в федеральный проект или самостоятельное внедрение практик, но и обеспечивает получение качественной аналитики для дальнейшего развития проекта. Что, в свою очередь, позволит повысить общий эффект для экономики страны», — отметил заместитель министра экономического развития России Денис Тюпышев.

Врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков подчеркнул значимость обновления платформы для региональных предприятий: «Самарская область — один из лидеров по числу участников федерального проекта. С 2018 года к нему присоединились более 230 компаний. Теперь у них появился еще более удобный инструмент для работы. Платформа производительность.рф поможет предприятиям быстрее находить решения для своих задач, а также позволит новым участникам включаться в проект без лишних барьеров. Это важный шаг для масштабирования бережливых технологий в регионе».

С 2018 года ФЦК в рамках федерального проекта накопил уникальную экспертизу, работая с более чем 8 500 предприятиями с совокупной выручкой свыше 21 трлн рублей. В результате участия в проекте компании в среднем увеличивают объемы производства в 1,5 раза и сокращают производственные циклы на треть. Этот опыт лег в основу новой цифровой платформы.

Платформа опирается на развитую инфраструктуру ФЦК, сеть региональных и отраслевых центров компетенций, собственную методологию повышения эффективности, базу реализованных проектов с подтвержденными результатами, а также команду из более чем 300 экспертов и тренеров.

«Наша задача — последовательно развивать ИТ-платформу как цифровое ядро федерального проекта. Мы будем расширять каталог практик и сервисов, усиливать аналитические инструменты, наращивать возможности персонализированной поддержки и делать путь пользователя еще более коротким и понятным — от поиска решения до его внедрения и оценки результата», — сказала генеральный директор ФЦК Светлана Горчакова.

Участие в федпроекте бесплатное. Подробнее — на сайте производительность.рф.

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